A férfi kilenc éven át próbálkozott a vizsgával, mire végre sikerrel járt. A lengyel közszolgálati televízió beszámolója szerint március 11-én, a délkelet-lengyelországi Tarnów vizsgaközpontjában szerezte meg az elméleti vizsga sikeres teljesítését igazoló „belépőt”, amellyel megkezdheti a gyakorlati vezetési órákat.

A vizsgaközpont vezetője szerint azonban a sorozatos kudarcok oka nem az volt, hogy a jelölt ne értette volna a szabályokat. Sokkal inkább az, hogy a felkészüléshez egy ingyenes, „demó” verziójú online tananyagot használt, amely nem tartalmazta a teljes kérdésbankot.

Vagyis a vizsgán rendszeresen olyan kérdésekkel találkozott, amelyeket korábban sosem látott.

Amikor végül áttért a teljes, fizetős verzióra, gyorsan javult a teljesítménye. Egyre kevesebb hibát vétett, míg végül sikerült átlépnie a szükséges ponthatárt. A vizsgaközpont vezetője szerint innentől már csak idő kérdése volt a siker.

A kitartás azonban nem volt olcsó. Lengyelországban minden egyes KRESZ-vizsga 56 zlotyba (nagyjából 5 ezer forint) kerül, így 139 próbálkozás után a végösszeg átszámítva meghaladta a közel 700 ezer forint. Magyarországon a KRESZ-vizsga ára 4 600 forint.

Érdekesség, hogy Lengyelországban nincs maximálva a vizsgapróbálkozások száma, így a jelölt addig próbálkozhat, amíg sikerrel nem jár. Most már csak a gyakorlati vizsga van hátra, amely alkalmanként 229 zlotyba (kb. 20 ezer forint) kerül.

A történet azonban még így sem rekord: egy másik lengyel vizsgázó 169 próbálkozás után, 17 év alatt szerezte meg a KRESZ-t.

