Reméljük senki nem felejtette el, hogy óraállítás volt vasárnap hajnalba, ami azt jelentette, hogy egy órával kevesebbet aludhattunk, cserébe viszont tovább lesz világos. Van azonban valaki, aki ezt fixen elfelejtette: a MÁV.

Vasárnap a reggeli órákban ugyanis a Vonatinfón és a MÁV Plusz oldalon látható adatok azt mutatták, mintha Magyarország összes vonatja 1 órás késésben lenn, holott a vonatok vélhetően időben elindultak. Az egész térkép pirosan izzott.

Azóta észrevették a hibát, és helyre álltak a színek, már a valós menetidőket mutatja az említett két oldal.

Az említett kis baki azokat érintetett roppant kellemetlenül, akik az indulásukat ezen térképek alapján lőtték be, és nem gondoltak arra, hogy a hibás adatokat mutathat.