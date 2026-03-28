Vádiratot nyújtott be a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a kamionsofőrrel szemben, akinek – a vád szerinti – a figyelmetlensége balesetet okozott az autópályán.

Az ügyészség beszámolója szerint még 2023. szeptember 2-án egy járműszerelvény az M1-es autópálya melletti árokba hajtott. Emiatt ott a szakemberek műszaki mentést végeztek. A közútkezelő tehergépkocsija, a katasztrófavédelem tűzoltó járműve és egy kamionmentő tehergépkocsi is a leállósávban álltak.

Hogy a közlekedők figyelmét felhívják a közút kezelője a baleset helyszíne előtt egy táblán magyar, angol és német nyelven a „baleset” feliratot jelenítette meg.

A műszaki mentés idején a belső forgalmi sávban érkezett a román állampolgárságú sértett a személygépkocsival, amellyel áttért a külső forgalmi sávba, majd anélkül, hogy azt forgalmi vagy más ok indokolttá tette volna szabálytalanul megállt.

Ekkor érkezett a bolgár állampolgárságú férfi elkövető a járműszerelvénnyel. Bár messziről észlelte a sértett személygépkocsijának a külső forgalmi sávba történő áthaladását, megállását, azonban a sértett szabálytalan megállása miatt kialakult veszélyhelyzetet tetemes késedelemmel próbált elkerülni.

Balra kormányzással és vészfékezéssel kísérelte meg a helyzetet kezelni, de a kamionnal a személygépkocsi hátuljának ütközött. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt benyújtott vádiratban arra tett indítványt, hogy tárgyalás nélkül tiltsák el a közúti járművezetéstől.

A cselekményt a tűzoltóautó fedélzeti kamerája rögzítette. A felvételen a baleset előtti pillanatok láthatók: