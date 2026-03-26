Első pillantásra a biztonsági kamera képein semmi különös nem látszik, a járműforgalom szinte jelképes. A felvétel második-harmadik másodpercében azonban minden megváltozik: a képkockákon megjelenik egy férfi, aki lazán befut a leállósávba.

Hősünk épp a futóedzését végezte, és valamilyen oknál fogva úgy rajzolta meg az útvonalát, hogy az az S12-es gyorsforgalmi úton vezessen keresztül. Hogy miért pont itt? A futó motivációját finoman szólva is nehéz megmagyarázni. Különösen, ha belegondolunk, hogy a forgalom miatt ez a helyszín se nem csendes, se nem biztonságos.

A kocogó egyértelműen nem lapozta fel a lengyel közúti közlekedésről szóló törvény 2. cikkének 4. pontját. Így azt sem tudhatta, hogy a gyorsforgalmi út „kizárólag gépjárművek közlekedésére szolgál”. Egy gyalogos felbukkanása egy ilyen szakaszon hatalmas kockázatot rejt – elsősorban saját magára nézve. Az autósok az autóúton akár 120 km/órás sebességgel is haladhatnak. Ez a tempó pontosan azért megengedett, mert az útszakaszon a gyalogosforgalom elméletileg teljesen kizárt.

Ekspresówka to nie miejsce do biegania, taki trening na pewno nie wyjdzie na zdrowie🛑

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło niedawno na drodze S12, koło węzła Świdnik. Prosimy tak nie robić. Dodatkowo przypominamy: rowerami też nie można 🫣@GDDKiA pic.twitter.com/BM8k2GD4Lo — GDDKiA Lublin (@GDDKiA_Lublin) March 26, 2026

„Kérjük, ilyet ne csináljanak!” – a közútkezelő felhívása

És akkor még nem beszéltünk az egészségügyi faktorról. A sport egészséges? Persze, de nem egy gyorsforgalmi úton! A levegőben lévő kipufogógázok koncentrációja itt olyan magas lehet, hogy a futásnak nem sok köze marad az egészségmegőrzéshez.

Az eset után a GDDKiA lublini kirendeltsége két fontos üzenetet fogalmazott meg a gyalogosok és a sportolók számára. Az első: kérik, hogy senki ne tegyen ilyet, mert ez azonnali hatósági beavatkozást, azaz rendőri intézkedést von maga után. A második pedig egy emlékeztető, hogy kerékpárral is szigorúan tilos felhajtani az autóutakra és autópályákra. És ez utóbbi sem csak amolyan megelőző jótanács volt: a közzétett videó következő képkockáin ugyanis egy biciklis is felbukkan pontosan ugyanezen az S12-es szakaszon.