Megbüntettek egy dél-balatoni autóst, mert egy rendőrség által készített felvételen egyértelműen látható volt, hogy a biztonsági övét nem szabályosan, hanem a hasán átvezetve kötötte be. A bírság összege harmincezer forint volt, a nő nem is csinált volna ügyet a dologból – írta a Sonline.

A férje azonban jogellenesnek tartja a büntetést, sőt az szerinte egyenesen a “női egyenjogúság sárba tiprása.” A felesége ugyanis szerinte azért a hasán kötötte be az övet, mert “érzékenyek a mellbimbói, és az öv zavarta a koncentrálásban.”

Egy kaposvári autósiskola vezetője szerint a háziorvos állíthat ki olyan igazolást, ami alapján a mentesítést elfogadják a rendőrök, de ha nincs ilyen igazolás, akkor jogos a büntetés. Tud példát mondani arra is, hogy betegség miatt a biztonsági öv viselése egyeseknek lehetelenné válik, például ha valakinek mellkasi műtétje volt.

A Sonline megkereste a somogyi rendőrséget is, ahonnan azt írták a lapnak, hogy amennyiben a sofőr vagy az utas rendelkezik orvosi hatóság által kiállított igazolással, hogy miért nem képes viselni a biztonsági övet, azt elfogadják a rendőrök. Az viszont, hogy valakinek szimplán “kényelmetlen” a biztonsági öv viselése, nem lehet kibúvó.

Egy kaposvári szülész-nőgyógyász nem is nagyon értette az ügyet: ő azt mondta, ez a felvetés nem lehet komoly, és arra is rámutatott, hogy a két mell között is be lehet ám kötni a biztonsági övet.

A férj reklamációja kapcsán érdekes, hogy a hatályos KRESZ valóban nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná, hogyan kell használni a biztonsági övet. Kivételeket tartalmaz a szabályozás annak kapcsán, mikor nem kell bekötni az övet, de a pontos használat módja nincs jogszabályba foglalva. Az övhasználat kapcsán létezik viszont a KRESZ-ben a 161/a. ábra, amelyet buszokon kell elhelyezni az utasok tájékoztatására, és ezen is azt a használati módot ábrázolják, ami mindenki számára magától értetődőnek tűnhet.