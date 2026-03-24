Fut a pénze után az a Georgia állambeli család, melynek egyik tagját állításuk szerint rávették, hogy vegyen egy autót. Sztorijukról egy atlantai tévécsatorna számolt be, az ügy pedig elég szövevényes. Minden ott kezdődött az egészben részt vevő autószalon szerint, hogy az akkor egy idősotthonban élő James Benson válaszolt egy hirdetésükre. A 83 éves férfihoz ki is ment egy munkatársuk, hogy beszéljenek a részletekről.

A folytatás azonban már nem ennyire sima. A család ugyanis azt állítja, a férfi, akit nem mellékesen demenciával diagnosztizáltak, 30 órára eltűnt. Ezt követően közölte a feleségével, hogy vesz egy autót. Mire Benson visszatért, már a nevén volt egy 70 ezer dollárt (23,3 millió forintot) érő Jeep Grand Cherokee.

A férfit – akinek jogsija sem volt és már régóta nem vezetett – a felesége sem fogta vissza, mivel ő is az idősotthonban élt, és szintén demens. Ennek ellenére mindketten aláírták a papírokat, melyben az a megállapodás szerepelt, hogy havi 750 dollárt (250 ezer forintot) fizetnek az autóért. Kérdéses persze, hogy erről az autókereskedő tudott-e vagy sem.

Időközben a férj elhunyt, a feleséget pedig egy olyan intézetbe helyezték át a család kérésére, ahol a mentális egészségmegőrzés hangsúlyosabb szerepet kap. A családnak nem kell az autó, ők szeretnék semmissé tenni a szerződést és visszakapni az eddig befizetett 5 ezer dollárjukat (1,66 millió forint). Mivel azonban a szalon ennek csak egy részét adná vissza, és ebből nem is hajlandóak engedni, a leszármazottak már azt mérlegelik, hogyan vigyék jogi útra az ügyet.