A Párizs környékén az A86-oson rögzített videón látható jelenetsor egy nehezen magyarázható magatartással veszi kezdetét. A fekete BMW szinte megszállottan akadályozza a kisteherautó haladását, szisztematikusan elévágva blokkolja az útját. A limuzin hol lelassít, hol sávot vált, majd visszatér a teherautó elé – tökéletesen látszik, hogy a józan ész helyett az egó vette át az irányítást a volánnál.

Ezzel szemben a haszongépjármű sofőrje próbálja tartani az irányt és folytatni az útját a folyamatos blokkolási kísérletek ellenére, de a helyzet gyorsan elfajul. A mögöttük érkezők csapdába esnek a forgalom közepén zajló erőfitogtatás miatt.

A másodpercek múlásával a feszültség érezhetően növekszik. Hirtelen fékezések követik egymást, a sávváltások egyre agresszívabbá és élesebbé válnak; ami kezdetben csak egy egyszerű nézeteltérés volt, az vérre menő közúti harccá fajul.

Egy ilyen forgalmas autópályán minden hasonló megmozdulás potenciális életveszélyt jelent – nemcsak a két érintett sofőrre, hanem a környezetükben haladókra is. Végül elmaradt a tragédia, de ez inkább a szerencsén, mintsem az agresszív autós helyzetfelismerésén múlt.