Egy fontos problémára avagy hibára világított rá a Baranya vármegyei rendőrség egyik friss Facebook bejegyzésében. Pécsi helyszínen mutatják be azt a kereszteződést, ahol az óvatlan sofőrök gyakori hibát vétenek.

“Sokan rontják el az irányjelzést ebben a kereszteződésben, pedig a szabály egyértelmű. Több esetben tapasztaltuk, hogy Pécsett, az Árpád felüljáró alól Kertváros felé kanyarodva a járművezetők a Siklósi útra történő ráhajtáskor balra irányjeleznek, ami helytelen. Sokan azért indexelnek balra, mert úgy érzik, „besorolnak” a forgalomba. Ez a helyszín egy útkereszteződés, amit az „Állj, elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla, valamit a kötelező megállás helyét jelző vonal is alátámaszt.” – írják a bejegyzésben.

Az ehhez hasonló közlekedési szituációkban az autósok túlnyomó többsége nem térképen, felülnézetből látja a világot, hanem forgalmi áramlatokban gondolkodik. Azt figyeljük, honnan érkezik a tömeg, melyik sávba kell biztonságosan beilleszkedni, és merre „visz tovább” az út dinamikája. A KRESZ azonban más logikával működik.

A sofőr a balra indexeléssel azt akarja üzenni a mögötte érkezőknek: „Vigyázzatok, most húzódok be a belső sávba!” Csakhogy a szabályozás szerint ebben a pillanatban még nem sávot váltunk, hanem egy útkereszteződéshez érkezünk.

A hazai közlekedési szabályrendszer világosan fogalmaz. A 29. § és a 31. § egyértelműen kimondja: aki irányt változtat, vagy egy másik útra bekanyarodik, köteles a szándékát kellő időben megkezdett és a művelet végéig folyamatos irányjelzéssel jelezni.

A helyszín pedig itt szabályos: a STOP tábla útkereszteződésnél való megállást és elsőbbségadást ír elő. Vagyis ez nem egy egyszerű sávelhagyási vagy besorolási helyzet, hanem egy klasszikus, alárendelt útról történő bekanyarodás. Tehát ha “bekanyarodunk, akkor jobbra kell kitenni az irányjelzőt, hiába mozog fizikailag a jármű bal irányba.

Csak és kizárólag a jobbra index a tankönyv szerinti megoldás.

Viszont a hozzászólók szerint itt a KRESZ és a valóság kapcsolata nem épp felhőtlen. Sokak szerint hiába a jobbra indexelés a szabályos, a balra jelzésnek van értelme, és az a logikus.

“Azért irányjelez mindenki balra, mert ha a felüljáróról érkező jármű látja a szándékot, gyakran kiengedik!!! Jo a Kresz, akkor ha van értelme. Itt mondjuk pont nincs. Max a STOP táblának, bár annak sem sok. De ha a büntetés a cél, akkor minden világos… csak a szokásos.” – írja egy hozzászóló.

Van aki gyakorlati oldalról közelítette meg a kérdést: “Mondjuk a jobbos irányjelző kb. semeddig nem marad fent, miután balra kell kormányozni, hogy kihajts a Siklósi útra. Irányjelezni pedig a manőver befejezéséig kellene…”