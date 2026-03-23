A közúti közlekedés egyik fontos szabálya a járművek meghatározott szélessége, magassága és annak korlátozása a szűkebb útszakaszokon. Komoly torlódást, kárt, balesetet tud okozni, ha egy sofőr figyelmen kívül hagyja a korlátozó táblákat, és az előírásnál magasabb, szélesebb járművel hajt be egy aluljáróba, fordul rá egy hídra, és még sorolhatnánk.

Leginkább a magasságkorlátozás okoz problémát: 2023-ban mi is beszámoltunk egy hazai vasúti hídról, amit rendszeresen eltrafálnak az arra járó magasabb tehergépjárművek.

„A hídelemnek minden évben több jármű is nekiütközik, annak ellenére, hogy jól látható figyelmeztető jelzéseket szereltek fel rá, és a közeli kereszteződéseknél is jelzőtábla figyelmeztet a magasságkorlátozásra” ‒ írtuk a témában.

Kínában az is szenved, aki szabályos

Kínában pont ezért nagyon komolyan veszik ezt a kérdéskört, de náluk a szélességre vonatkozó korlátozás is fókuszban van, méghozzá embert próbáló módon. Ahogy ők szankcionálnak, azzal a szabályosan közlekedő autósok is könnyen pórul járhatnak.

Az autósok érthető módon gyűlölik: a kezdők rettegnek a karcolásoktól, a rutinosabbak pedig a kezdők miatti tötymörgéstől kapnak idegbajt. De miért vannak ott egyáltalán?

A cél egyszerű: a túlterhelt kamionok fizikai kitiltása az adott útszakaszról. A kínai előírások szerint a helyi önkormányzatok telepíthetnek ilyen akadályokat a falusi utak védelmében.

A gyakorlatban a legtöbb helyen 2,2 és 2,5 méter közötti rést hagynak. Ez a „szemmértékre” alapozott tervezés okozza a legtöbb fejfájást, hiszen nincs egységes szabvány. Így egy megtermett SUV esetén simán lehet, hogy tényleg centiken múlik az átérés, ami a rossz kilátás miatt nem egyszerű mutatvány, főleg egy tapasztalatlan sofőr számára.

Így ezek a helyek már híresek lettek a helyi közösségi oldalakon, van, ahol szó szerint tízből kilenc autót meghúznak, megtörnek, lezúznak.