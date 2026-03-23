Az Egyesült Államokban, Georgia egyik erdejében különös látvány fogadja a kirándulókat – több ezer klasszikus gépkocsi áll némán, miközben a növényzet lassan visszahódítja a területet.

Az Old Car City USA nevű, 34 hektáros területen nagyjából 4400 jármű pihen – ezt a hatalmas gyűjteményt a tulajdonos, Dean Lewis évtizedek alatt halmozta fel. Az egész ötlet egy alkatrészbolt köré épült – az ide kerülő autókat szétszerelték és újrahasznosították. Csakhogy egy ponton a roncsok nem eltűntek, hanem csak gyűltek, majd lassan beleolvadtak a környezetükbe.

Idővel a vásárlók helyét fotósok, filmesek és turisták vették át, akiket nem az alkatrészek, hanem a látvány vonzott – rozsdás karosszériák, amelyeket fák nőnek át, egyes járművek pedig szó szerint belesüllyednek a talajba. Konkrét példák is jól mutatják, mennyire visszavette az uralmat a természet – egy Volkswagen Type 2 kisbuszon szó szerint keresztülnőnek a fák, miközben az ágak egy Chevrolet sportautó karosszériájára is rátekeredtek. Ha kíváncsi vagy a különleges „múzeumra”, ide kattintva egy videót is találsz róla, amely bemutatja a számkivetett autók tömkelegét.

Sokan pazarlásnak látják az egészet, hiszen több ezer klasszikus modell pusztul el úgy, hogy közben meg lehetne menteni őket. Mások viszont épp ebben látják a hely értékét. Tom Cotter, a Barn Find Hunter műsorvezetője például művészetként tekint rá – szerinte a környezet és az ember alkotta gépek különös együttélése valami újat hoz létre.

Itthon ilyet nem lehet Magyarországon szabály szerint, ha egy autót végleg kivonnak a forgalomból, azt engedéllyel rendelkező bontóban kell leadni, ahol igazolást adnak a megsemmisítésről. Saját telken ugyan lehet ideiglenesen tárolni forgalomból kivont járművet, de hosszú távon problémás lehet – főleg, ha „hulladékként” kezelik. Az otthoni bontás sokak fejében megfordul, de anyagilag sem igazán éri meg, mert a szétbontott gépkocsi kezelése és a hivatalos folyamatok többe kerülhetnek, mint amit az alkatrészeken lehet keresni.

Ha kiemelik és restaurálják vagy a még arr alkalmas autókat, megszűnik az a sajátos atmoszféra, amely miatt a hely különleges. Ha viszont marad minden a jelenlegi állapotában, idővel nyomuk is eltűnik a régi különlegességeknek.

a kérdés már nemcsak az autók sorsa, hanem az, hogy közbeavatkozunk-e, vagy rábízzuk a természetre az utolsó fejezetet.

A cikk szerzője Szabó Máté