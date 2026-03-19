Külföldön autózva már nagyon résen kell lenni a helyi szabályokat illetően. Sok európai ország nagyot szigorított a gyorshajtókat sújtó bírságok terén. Ausztriában akár az autónkat is elkobozhatják (volt rá példa), Lengyelországban pedig idén március elejétől a jogosítvány ugorhat, ha fittyet hányunk a sebességkorlátozásokra.

Eddig a lengyel szabályozás csak lakott területen belül alkalmazta az azonnali, három hónapos eltiltást, ha valaki 50 km/órával átlépte a megengedett maximális sebességet. Ezen azonban szigorítottak, már külterületen, városon kívüli, egysávos, kétszámjegyű utakon is él a szabály.

Ez az a környezet, ahol a relatív gyorshajtás a legtöbb tragédiához vezet, hiszen itt a szembejövő forgalom és a fizikai elválasztó elemek hiánya miatt egyetlen hiba is végzetes lehet.

A lengyel közlekedésrendészet friss adatai szerint a március 3-i hatálybalépés óta összesen 509 sofőr futott bele abba a hibába, hogy több mint 50 km/óra sebességgel lépte át a megengedett határt lakott területen kívül.

Az új szabályozás értelmében ugyanis a rendőröknek már nem mérlegelési lehetőségük, hanem kötelességük három hónapra bevonni a vezetői engedélyt, ha valaki ilyen mértékű gyorshajtást követ el – és ez immár a városhatár táblán túl is érvényes.

Magyarként sem ússzuk meg

A statisztikát egy 59 éves német állampolgárságú sofőr is gazdagította. Őt egy országúti járőr állította meg, és az új szabályozás értelmében neki is helyben bevonták a vezetői engedélyét, bizonyítva, hogy a lengyel hatóságok nem tesznek különbséget a rendszámtábla színe vagy az állampolgárság alapján. Egy ilyen gyorshajtásért még alsó hangon (51 km/órás sebességtúllépés esetén) 140 ezer forintot is kapunk a három hónapos bevonás mellé.

Fontos gyakorlati részlet: ha a jogosítványt nem Lengyelország adta ki, és a sofőrnek nincs lengyelországi lakóhelye, akkor a visszatartott okmányt a hatóság a szabálysértés helye szerint illetékes hivatalhoz továbbítja, onnan pedig a kiállító ország illetékes szervéhez kerül tovább. Ilyenkor a kiállított rendőrségi irattal külföldi lakhellyel 72 óráig lehet vezetni Lengyelország területén, vagyis el lehet hagyni az országot a gépkocsival.

Magyarországra viszont nem terjed ki a korlátozás: bár 2025-ben elfogadták az Európai Unió országait felölelő teljes tiltást, az még nem jogerős, így a vezetési jogosultság felfüggesztésére ebben az esetben csak Lengyelországban kerül sor.