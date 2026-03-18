Élete alkonyán már komplett repülőgépflotta állt a rendelkezésére, sőt, még tengeralattjárók is szállították az illegális fehér port. Ám az első piszkos millióját a hírhedt drogbáró, Pablo Escobar egy ízig-vérig KGST-piacos autóval autózta össze!

A nyugati turisták számára, akik ma Medellín mellett átverekedik magukat Escobar egykori, 20 négyzetkilométeres birtokán (a legendás Hacienda Nápolesen), az „LK 0005” kolumbiai rendszámot viselő kék veterán csupán egy a sok ott parkoló, pusztuló relikvia közül.

A hazai veterános vonalon mozgó autórajongók azonban azonnal megakadnak a látványon: „Don Pablo”, a világ egykor leggazdagabb gengsztere bizony egy Wartburggal nyomta!

Méghozzá nem is akármilyennel: egy ritka, 311-es platós kisteherautóval. Bár a papírok szerint a kocsi Escobar fivéréé, Robertóé volt, a volán mögött a fiatal Pablo ült. Véres karrierje legelején ezzel az NDK-s technikával csempészte a kokaint Ecuadorból Kolumbiába.

Wartburg 311 A Wartburg 311-et – az első, ezen a néven készült újkori autót – a kelet-német VEB Automobilwerk Eisenach gyártotta 1956 és 1965 között. Az autó szedán, limuzin, pickup, coupé, sőt még kétüléses roadster változatban is készült. 1965-ig mintegy 260 000 Wartburg 311-est gyártottak le, és adtak el. Ennek 51 százalékát külföldön értékesítették. A Wartburgok iránt egyre nagyobb volt a kereslet a szocialista oldalon. Főleg Csehszlovákiában és Lengyelországban volt jelentős az értékesítés. A nem szocialista országok közül Finnország és Svédország vezetett az érdeklődésben. A Wartburgok palettáját rendszeresen frissítették, bővítették.

Honnan származik?

Német források szerint ez egy nagyon ritka kivitel: „Ez a Wartburg nem csupán egy a sok közül, bár már önmagában ez is szenzációszámba menne” – mondta a 82 éves Günther Bragulla az Prokee blogja

Az IFA egykori főkonstruktőre egy igazi autóipari ritkaságot fedezett fel a kolumbiai birtokon rozsdásodó veteránban. A „311/7 Schnelltransportwagen” (gyorsszállító) ugyanis abból a mindössze 85 darabos szériából származik, amelyet az 1950-es évek végén az eisenachi Wartburg-gyár megbízásából a Karosseriewerk Halle épített.

„Dél-Amerikába akkoriban csupasz felnikkel exportáltuk ezeket az autókat” – magyarázza Bragulla. Az ok prózai: a korabeli kelet-német gumiabroncsok egyszerűen elolvadtak volna a trópusi klímán. A fényezés viszont bírta a strapát. A szakember a jellegzetes kék árnyalatban azonnal felismerte az akkori szerviz-Wartburgok szabványos gyári színét.

Azonban ezeknek a kialakítása a képek tanulsága szerint eltér, mint amit a múzeum őriz. Az NDK-s típusok egyik legjobb hazai forrása Prokee blogja is foglalkozik a típussal, az általa írt elmélet szerint a kék csoda egy Argentínában gyártott Wartburg-klón, a Graciela Graciela Wartburg, ami gyakorlatilag megegyezik a 311-essel. Bár Argentína is piszok messze van Kolumbiától, és exportra nem gyártották a típust.

Tehát azt nem tudjuk, hogy kezdődött a drogcsempész karrier pont egy Wartburggal, de az biztos, hogy ott áll a múzeumban, a páratlan gengszter karrier egyik első állomásaként.