Ez a kickdown kapcsoló, amely a gázpedál hirtelen, padlóig történő lenyomásakor aktiválódik. Sok autóban ez a funkció szinte észrevétlenül teszi a dolgát, de egy kritikus pillanatban gyökeresen meg tudja változtatni az autó viselkedését.

Ma már az elektronika irányítja

A kickdown funkció elsősorban az automata sebességváltóval szerelt járművek sajátja. A rendszer abban a tizedmásodpercben ébred fel, amikor a vezető a padlóig préseli a gázt – ez azonnali parancs a váltónak a fokozatok visszapakolására.

Ennek köszönhetően a motor azonnal magasabb fordulatszám-tartományba ugrik, és lényegesen nagyobb nyomatékot küld a kerekekre. A gyakorlatban az autó sokkal gyorsabban lódul meg, mint egy normál, egyenletes gyorsításnál, ami nagy segítség lehet előzésnél. – írja a EngineerFix portál.

A régebbi konstrukcióknál ezt a pontot a talpunk alatt is fizikailag érezni lehetett: a pedálút végén egy mechanikus gomb vagy kapcsoló ellenállását kellett leküzdeni. Ma már ezt a folyamatot is szinte kizárólag elektronika vezérli, de a kapcsolás ténye még most is észrevehető sok autónál a pedálon is.

Régen mindezt faék egyszerűségű bowdenes rendszerekkel vagy sima elektromos érintkezőkkel oldották meg. A mai, modern hajtásláncok viszont már fejlett vezérlőegységekre és a fojtószelep (vagy a pedál) helyzetét figyelő digitális szenzorokra támaszkodnak. Ennek köszönhetően a fedélzeti számítógép sokkal intelligensebben és gyorsabban tudja kiválasztani a tökéletes fokozatot, a pillanatnyi terheléshez igazítva az autó reakcióját.

Minden vitathatatlan előnye ellenére a funkció nem játék.

Ha a motort folyton így ösztökéljük, akkor a többletfogyasztás miatt annak a levét a benzinkúton isszuk meg. A legésszerűbb, ha ezt a rendszert meghagyjuk annak, aminek tervezték: egy célszerszámnak a ritka helyzetekre. Így növeljük a hajtáslánc élettartamát és a fogyasztást is kordában tarthatjuk.