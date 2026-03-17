Az amerikai Michigan államban, Royal Oak városában történt a tragikus baleset: Aubrie Morgan egy parkolóházban állt meg autójával, és nem állította le a motort. A nő – aki egy étteremben dolgozott és kozmetikusnak tanult – elaludt a kocsiban, azonban soha többé nem ébredt fel.

A rendőrség megállapította: szén-monoxid-mérgezés végzett vele, amit egy megrepedt kipufogócsonk okozott – írja a Jalopnik.

A szén-monoxid az egyik legveszélyesebb gáz, mert:

színtelen

szagtalan

Vagyis szinte lehetetlen észrevenni.

A belső égésű motorok működése során keletkezik, belélegezve pedig a vérben olyan vegyületet képez, amely megakadályozza az oxigén szállítását. Ennek következményei:

fejfájás

szédülés

hányinger

zavartság

súlyos esetben eszméletvesztés és halál

Hogyan jut be az utastérbe?

Normál esetben a kipufogórendszer a káros gázokat az autó hátulján vezeti ki, távol az utasoktól. A rendszer több elemből áll, például katalizátorból, rezonátorból és kipufogódobból.

Ha azonban valahol hiba keletkezik – például repedés a kipufogócsonkon –, a gázok már a motor közelében kiszivároghatnak. Innen a szellőzőrendszeren keresztül könnyen bejuthatnak az utastérbe, ahol észrevétlenül felhalmozódnak.

Ezekre a jelekre figyelj!

A kipufogórendszer hibája gyakran ad figyelmeztető jeleket:

hangosabb motor- vagy kipufogóhang,

szokatlan szagok (bár a CO szagtalan, más gázok árulkodók lehetnek)

Nem csak műszaki hiba okozhat tragédiát

Még hibátlan autó esetén is kialakulhat veszélyes helyzet. Például ha valami eltorlaszolja a kipufogó végét, miközben jár a motor és egy helyeben állunk. A gázok így visszaáramolhatnak az utastérbe.

A szakértők szerint a fent említett tragikus haláleset egy alapos műszaki ellenőrzés során könnyen kivédhető lett volna. Sok autós azonban nem foglalkozik a kipufogórendszerrel, amíg nincs feltűnő probléma. Pedig a rendszeres átvizsgálás nemcsak pénzt, hanem életet is menthet.