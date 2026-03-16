A legtöbb autós hozott már hajmeresztő, nem éppen életbiztosításnak számító döntéseket a kocsija körül. Ez a fajta felelőtlenség általában a volán mögött mutatkozik meg, de egy Mercedes-Benz-tulajdonos nemrég szó szerint magára hozott bajt. Miközben egy alkatrészüzlet parkolójában próbált feltárni egy lehetséges hibát, az autóemelő megadta magát, a többtonnás SUV pedig rázuhant.

Egy rendőr gyors lélekjelenlétének köszönhetően a férfi csodával határos módon túlélte az esetet, és megúszta az életveszélyes sérüléseket.

Dráma az autósbolt parkolójában

A massachusettsi Webster rendőrségének beszámolója szerint a hatóságok, a tűzoltók és a mentősök február 17-én nagy erőkkel vonultak ki a helyi üzlethez, miután bejelentés érkezett, hogy egy férfi beszorult a saját autója alá.

A legelsőként kiérkező rendőr, Nicholas Caruso testkamerás felvételein jól látszik a drámai helyzet. Amikor a járőr a Mercedes-Benz GL-hez lép, a kocsi alatt fekvő férfi már eszméletlen. Érthetetlen okokból addig a pillanatig a helyszínen lévők közül senkinek nem jutott eszébe, hogy magából az autósboltból hozzon egy rendes emelőt a pórul járt sofőr kiszabadítására.

A szakszerű mentés

A kiérkező rendőr nem tétovázott: azonnal és határozottan utasította a bámészkodókat, hogy hozzanak egy hidraulikus emelőt az üzletből, a hátsó kerekeket pedig ékeljék ki, nehogy a testes Mercedes elguruljon, amíg a többi mentőegység a helyszínre ér.

Bő két perccel a megérkezése után a járőrnek sikerült biztonságba húznia a férfit az autó alól. A websteri hatóságok tájékoztatása szerint a sofőr abban a pillanatban újra lélegezni kezdett, amint lekerült a mellkasáról a hatalmas súly.

A tanulság: soha ne mássz be az autó alá csak emelővel!

Az egész eset tökéletesen rávilágít arra, hogy egy ártalmatlannak tűnő út menti (vagy parkolóbeli) autószerelés pillanatok alatt életveszélyes csapdává válhat. Számtalanszor hallani olyan esetekről, amikor a gyári, sokszor gyenge minőségű emelők megroppannak, az autók lecsúsznak az emelőről, vagy egyszerűen elgurulnak, mert a tulajdonos elfelejtette rögzíteni őket.

Ha be kell feküdnöd a kocsi alá, a sima emelő sosem elég! Minden esetben használj masszív tartóbakot (alátámasztást), és rögzítsd a kerekeket ékkel. Szerencsére ez a mostani történet happy enddel zárult, és az áldozat komolyabb sérülések nélkül megúszta a saját figyelmetlenségét.