Mai napig pofás a kis oroszlán, igaz, annyira az utcakép része lett, hogy teljesen megszoktuk. A jól eltalált esztétika elég volt a kilencvenes évek végén a sikerhez: az 1998-ban bemutatott modellt vitték, mint a cukrot, sokan első látásra, szerelemből.

A Peugeot 206-ból volt háromajtós, kombi, kétüléses kemény tetős kabrió, és egyes piacokon még szedán is.

Motorok terén is bőven válogathatunk, négy benzines és két dízel variáció került gyártásba. Nekünk a kis dízel, az 1,4 literes HDi az érdekes, amiből még mindig van 20-30 eladó darab a használt autós oldalakon. Motorja 1398 köbcentis, 68 lóerős, maximális nyomatéka 150 Nm, amit alacsony fordulaton lead. Nem sprintbajnok, de városban, elővárosban és országúti komótos ingázásban teljesen élhető.

Most ezt a konstrukciót „akciós”, alsó polcos áron 350-400 ezer forintért. Ez ma már mobiltelefon-territórium, mégis a Peugeot 206-ból kapunk műszakis, papíron közlekedésre alkalmas darabokat. Ha pedig jól megnézzük, akkor a valóságban is működőképes darabbal gazdagodunk, méghozzá brutálisan alacsony fogyasztással.

Ezt saját tesztünkkel bizonyítottuk még 2022-ben, a Teletank videós sorozatban! Ekkor a normakörön olyan alacsony számot produkált az autó, hogy alig hittünk a szemünknek.

A brutálisan alacsony értéket a rövid kör mellett a rengeteg autós adatait összesítő Spritmonitor.de adatbázisának számai is alátámasztják. 392 autó folyamatosan naplózott tankolása alapján a típus átlagos fogyasztása 4,94 l/100 km, ami hangsúlyozottan átlag. A számokban elmerülve kiderül, hogy 65 tulajdonos 4,3 l/100 km átlagos fogyasztással használja az autóját. Ezek az értékek pedig hosszú évek alatt összegyűlt számlákból adódnak össze.

Rizikós darab?

Egy 22-25 éves, telefon áráért adott autó mindig rizikós. Az ADAC használtautó-összefoglalója szerint a típus megbízhatósága inkább enyhén átlag alatti, főleg a korai évjáratoknál jellemzők elektronikai gondok, emellett visszatérő téma a korrózió. Vásárláskor nagy figyelemmel kell vizsgálni a váltót (1-2 fokozat nehezen kapcsolható, elkopó csapágy), ami problémás lehet, a javítás pedig (nem otthon tákolva) számlaképes szerelőnél könnyen elérheti az autó vételárát.

Klasszikus hibaforrás a típusnál a hátsó híd, a lengőkarok csapágyazása szokatlanul gyorsan kopó fogyóeszköz, a javítás rutinmunka, de ezzel a költséggel jó eséllyel számolni kell. A motor maga a magas futás és az esetleg elhanyagolt szervizek miatt lehet gócpont, de konstrukcióját nézve tartós darab, ha megkapta a neki járó kopó-forgó alkatrészeket, kenőanyagot, akkor 300 ezer kilométer felett is számíthatunk rá.

Összességében a Peugeot 206 1.4 HDi ma is értelmes választás lehet annak, aki olcsón fenntartható, városban és ingázásban takarékos, egyszerű kisautót keres, de a kínálat alját jelentő telefonos ársávot jobb elhagyni, és inkább egy drágább, de fiatalabb, valamennyire ellenőrizhető előéletű példányra vadászni.