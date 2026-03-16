Mai napig pofás a kis oroszlán, igaz, annyira az utcakép része lett, hogy teljesen megszoktuk. A jól eltalált esztétika elég volt a kilencvenes évek végén a sikerhez: az 1998-ban bemutatott modellt vitték, mint a cukrot, sokan első látásra, szerelemből. 

A Peugeot 206-ból volt háromajtós, kombi, kétüléses kemény tetős kabrió, és egyes piacokon még szedán is.

Olcsó használt dízel, ami gázolajpárán is elketyeg 1

Ma már nincs kisautó ennyire gazdag karosszériakínálattal

Motorok terén is bőven válogathatunk, négy benzines és két dízel variáció került gyártásba. Nekünk a kis dízel, az 1,4 literes HDi az érdekes, amiből még mindig van 20-30 eladó darab a használt autós oldalakon. Motorja 1398 köbcentis, 68 lóerős, maximális nyomatéka 150 Nm, amit alacsony fordulaton lead. Nem sprintbajnok, de városban, elővárosban és országúti komótos ingázásban teljesen élhető.

Olcsó használt dízel, ami gázolajpárán is elketyeg 2

A külső sokaknak bejött

Most ezt a konstrukciót „akciós”, alsó polcos áron 350-400 ezer forintért. Ez ma már mobiltelefon-territórium, mégis a Peugeot 206-ból kapunk műszakis, papíron közlekedésre alkalmas darabokat. Ha pedig jól megnézzük, akkor a valóságban is működőképes darabbal gazdagodunk, méghozzá brutálisan alacsony fogyasztással.

Ezt saját tesztünkkel bizonyítottuk még 2022-ben, a Teletank videós sorozatban! Ekkor a normakörön olyan alacsony számot produkált az autó, hogy alig hittünk a szemünknek. 

A brutálisan alacsony értéket a rövid kör mellett a rengeteg autós adatait összesítő Spritmonitor.de adatbázisának számai is alátámasztják. 392 autó folyamatosan naplózott tankolása alapján a típus átlagos fogyasztása 4,94 l/100 km, ami hangsúlyozottan átlag. A számokban elmerülve kiderül, hogy 65 tulajdonos 4,3 l/100 km átlagos fogyasztással használja az autóját. Ezek az értékek pedig hosszú évek alatt összegyűlt számlákból adódnak össze.

Rizikós darab?

Egy 22-25 éves, telefon áráért adott autó mindig rizikós. Az ADAC használtautó-összefoglalója szerint a típus megbízhatósága inkább enyhén átlag alatti, főleg a korai évjáratoknál jellemzők elektronikai gondok, emellett visszatérő téma a korrózió. Vásárláskor nagy figyelemmel kell vizsgálni a váltót (1-2 fokozat nehezen kapcsolható, elkopó csapágy), ami problémás lehet, a javítás pedig (nem otthon tákolva) számlaképes szerelőnél könnyen elérheti az autó vételárát. 

Klasszikus hibaforrás a típusnál a hátsó híd, a lengőkarok csapágyazása szokatlanul gyorsan kopó fogyóeszköz, a javítás rutinmunka, de ezzel a költséggel jó eséllyel számolni kell. A motor maga a magas futás és az esetleg elhanyagolt szervizek miatt lehet gócpont, de konstrukcióját nézve tartós darab, ha megkapta a neki járó kopó-forgó alkatrészeket, kenőanyagot, akkor 300 ezer kilométer felett is számíthatunk rá.

Összességében a Peugeot 206 1.4 HDi ma is értelmes választás lehet annak, aki olcsón fenntartható, városban és ingázásban takarékos, egyszerű kisautót keres, de a kínálat alját jelentő telefonos ársávot jobb elhagyni, és inkább egy drágább, de fiatalabb, valamennyire ellenőrizhető előéletű példányra vadászni.

Olcsó használt dízel, ami gázolajpárán is elketyeg 8
Ez a legnagyobb kaland, amit autóval átélhetsz – Videón a Defender Trophy Edition
Feltámasztja a Land Rover legendás versenysorozatát,…