Az eset Melbourne közelében kezdődött, amikor egy csapat fiatal betört egy házba a Maribyrnong nevű városrészben a hajnali órákban, majd elloptak egy 2020-as Lamborghini Urust – számolt be róla a https Road and Track.

A luxus SUV ezután egész nap a környéken cirkált: több bejelentés is érkezett a rendőrséghez, mert a sofőr veszélyesen vezetett, gyorsan hajtott, semmibe vette a piros lámpákat, sőt még járdákon is közlekedett.

A rendőrség végül légi megfigyeléssel követte az autót, és így sikerült folyamatosan szemmel tartani a menekülő Lamborghinit.

A hajsza délután fél öt körül ért véget Glen Waverley városrészben, amikor a fiatal sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és egy bevásárlóközpont mögötti kerítésnek csapódott.

A baleset után a rendőrök azonnal elfogták a 16 éves autótolvaját. A hatóságok szerint azonban nem egyedül követte el a lopást: még három társát keresik, akik szintén részt vehettek a betörésben és az autó eltulajdonításában.

A több mint 400 ezer dollárt érő Lamborghini tulajdonosa, egy melbourne-i vállalkozó később azt mondta: az autó számára igazi büszkeség volt, de a legfontosabb, hogy az eset során senki sem sérült meg.

Az Urus ugyanarra a platformra épül, mint a Volkswagen-csoport más modelljei, köztük a Bentley Bentayga és a Volkswagen Touareg. 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorja összkerékhajtással és nyolcgangos automata váltóval párosul. Többféle – 628, 650, illetve 666 lóerős – változat is készült belőle, de a legerősebb a 800 lóerős plug-in hibrid kivitel. Mindegyikre igaz, hogy kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, míg a végsebességük meghaladja a 300 km/órát.

A 2,2 tonnás menetkész tömeg az 5 métert meghaladó nagy SUV-k között egészen jó értéknek számít, de az Urus ránézésre jóval kompaktabbnak tűnik, mint amilyen valójában: 3003 mm tengelytáv, 2016 mm szélesség (plusz tükrök) és 1638 mm magasság.

A fenti ügyben a rendőrség tovább nyomoz, a tinédzser ellen pedig több súlyos közlekedési és lopással kapcsolatos vádat emelnek.