A Forma–1 talán már nem a régi, különösen a jelenlegi, bizarr hibrid hajtásláncokkal, amelyeket a hosszú egyenesekben – ahelyett, hogy a pilóták a kemény féktávok előtt a maximális tempót hajszolnák – visszaváltva kell tölteni. De mit is tehetnénk, ez mégiscsak az F1, a motorsport mágikus bálványa, amelyhez a hétköznapi autósok is szeretnének időről időre valahogy közelebb kerülni.

Jobb esetben ezt valamilyen kivételes technika beszerzésével teszik, rosszabb esetben a legendás istállók színeibe öltöztetett autókkal, a legrosszabb esetben pedig valami értelmetlen, funkció nélküli optikai tuninggal, ami csak ront a vezetési élményen. Sokáig azt hittük, hogy ez a mélypont, de egy holland sofőr a héten alaposan ránk cáfolt, amikor kimerészkedett az utakra, méghozzá mintázat nélküli, totál kopott gumikkal.

A királykategória versenyautóihoz hagyományosan sima, úgynevezett slick gumik tartoznak, amelyek a lehető legnagyobb tapadási felülettel és a megfelelő keverékkel rendelkeznek. Normál utcai használatra ilyet nem lehet kapni, hiszen illegális lenne; valamennyi mintázatnak, „ároknak” lennie kell rajtuk. De hát lehet ilyet csinálni házilag is, nem? Csak koptatod, koptatod, koptatod a gumit, és…íme, kész a slick abroncs!

Ez a gumi a totális átszakadás határán táncol, ezen már tényleg képtelenség ésszerűen és biztonságosan közlekedni.

Egyesek talán azzal érvelnek, hogy száraz úton úgysem ér semmit a minta, szóval miért is ne? Elméletben még egyet is értenénk, a probléma csupán annyi, hogy az utcai abroncsok a felső futófelület elvesztése után az „alsóbb rétegekben” már nem ugyanazt a gumikeveréket használják, így a tapadásuk is drasztikusan lecsökken. Arról nem is beszélve, hogy itt már kikandikál a gumi szerkezeti merevségét adó rész.

Ráadásul az időjárás láthatóan egyáltalán nem volt száraz, szóval ez az egész szimpla őrültség volt.

endőrség természetesen kiszúrta a dolgot, és finoman szólva sem díjazta ezt az F1-es gumitesztet.

Vagyis de, egészen pontosan 190 euróra (nagyjából 75 ezer forintra) értékelték, megspékelve egy azonnali hatályú eltiltással a további közlekedéstől, amíg a tulajdonos nem orvosolja a problémát. Az extra pikantériát pedig az adja, hogy a kopasz gumik nem egy bontószökevényen, hanem egy aktuális, W177-es generációjú Mercedes A-osztályon voltak felszerelve.

Ennyi a minimum

Ha az ősszel ledobott abroncs már nem üti meg a jogszabályi limitet – az előírás szerint legalább 1,6 milliméteresnek kell lennie a profilmélységnek –, akkor muszáj újat vásárolni.

A vonatkozó KÖHÉM-rendelet így szól: „(4) Az (1) bekezdésben említett járműveken csak olyan gumiabroncsot szabad használni, amelyen a futófelület mintázatának magassága a teljes felületen eléri:

a) az M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járműveken a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá

b) az egyéb járműveken

ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,

bb) a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 mm-t.”

A családja épségét féltő autós nem várja meg, míg ennyire elkopik a gumija, mert a profilmélység csökkenésével a féktáv is érezhetően megnyúlik. Míg egy teljes pompájában fénylő új és neves gyártótól származó gumival egy hirtelen jött nyári esőben 120 km/órás sebességről fékezve 60 méter körüli féktávra lehet számítani, addig 5 mm-re kopott profilmélységgel már 70 méter alatt áll meg az autó.

Ennél kopottabb, 3 mm-es mintájú gumival 120 méterre lesz szükség, a még szabályos, 1,6 mm-rel pedig az eredeti féktáv közel háromszorosa is lehet ez a távolság, 160 méter. Érdemes ezen elgondolkodni, és nem kicentizni a cserét, főként, ha tudjuk, hogy Magyarország legcsapadékosabb hónapjai nem a téliek, hanem a tavasziak.