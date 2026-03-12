A kaliforniai San Francisco egyik legismertebb látványossága, a Lombard Street ma turisták millióit vonzza, pedig eredetileg nem ezért épült olyanra, amilyen.

A Lombard Street híres, nyolc hajtűkanyarból álló szakasza 1922-ben született meg. Az ötlet egy helyi ingatlantulajdonostól, Carl Henrytől származott, aki egy biztonságos megoldást keresett az utcát borító meredek domboldalra: az eredeti lejtés 27 százalékos volt, ami túl meredeknek számított az akkori autók számára, gyalogosan pedig szintén nehezen volt járható.

Egy egyenes utca ezen a dombon veszélyt jelentett, ezért a városi mérnök, Clyde Healy támogatásával egy kanyargós megoldást választottak. Nyolc éles fordulóval sikerült úgy „megszelídíteni” a lejtőt, hogy a meredekség 16 százalékra csökkenjen, így az autók és a gyalogosok számára is sokkal biztonságosabb lett.

Virágok és filmek tették világhírűvé

A praktikus megoldásból idővel ikonikus látványosság lett. Az 1950-es években a környék lakói virágokat és díszcserjéket kezdtek ültetni az út mentén, köztük a ma már jellegzetesnek számító hortenzia bokrokat.

A vörös téglával burkolt, virágokkal szegélyezett kanyarok gyorsan a fotósok kedvenccé váltak. A népszerűséghez az is hozzájárult, hogy az utca több filmben is feltűnt, például az Alfred Hitchcock-féle Vertigo című klasszikusban.

Ennek eredményeként a Lombard Street ma már évente akár kétmillió látogatót is vonz: sokan autóval gurulnak végig a kanyarokon, mások inkább gyalog sétálnak le rajta.

Egyirányúsítás és turistatömeg

A növekvő forgalom miatt a város 1939-ben egyirányúvá tette a híres szakaszt, és az autók csak lefelé haladhatnak rajta.

A turisták tömege azonban időnként még így is gondot okoz. 2019-ben felmerült az ötlet, hogy a látogatóknak 10 dolláros díjat kellene fizetniük, vagy előre foglalniuk időpontot az áthaladáshoz, hogy csökkentsék a dugókat. A terv végül nem valósult meg, így az utca ma is szabadon látogatható.

A Lombard Street különleges formája tehát nem turisztikai trükk volt, hanem egy okos mérnöki megoldás egy túl meredek domboldalra. A kanyargós út azonban annyira látványosra sikerült, hogy végül a város egyik legismertebb jelképe lett.