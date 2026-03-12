Képzeld el a tipikus európai nagyvárosi reggelt. A belváros utcáin lépésben araszolsz, a szemed sarkából minden centiméternyi padkát pásztázol, hátha felszabadul egy hely. A kocsik tömött sorokban, a városképet az autók tengere határozza meg.

Autós újságíróként számtalanszor éltem át ezt a frusztráló rituálét Párizstól Budapestig. Aztán az ember elutazik az északi sarkkörön túlra, a norvégiai Tromsøbe, és valami egészen megdöbbentő dologgal szembesül: nincsenek autók az utcákon.

Mielőtt még mindenki egy négykerekűk nélküli ideális társadalmat vizionálna, szögezzük le: autók vannak, az emberek autókkal közlekednek ott is!

Amit a helyiek csak Tromsø Parkering Fjellet néven emlegetnek, az nem egy hagyományos mélygarázs, ahol a pláza alá fúrnak három szintet. Ez egy konkrétan a város alatti sziklatömbbe vájt, gigantikus parkolórendszer. Odabent nagyjából 900 autó fér el kényelmesen, teljesen elrejtve a felszíni világ elől.

Ezt a hatalmas barlangrendszert többcélú építkezésként alakították ki a XX. század derekán. A helyi kőkemény telek faggyal, vastag hóréteggel keserítik meg a helyiek mindennapjait, és akkoriban a hidegháborús fenyegetés is erős volt, így a föld alatti barlangrendszer racionális megoldásnak tűnt több problémára. Békeidőben egy pazar mélygarázs, krízis esetén pedig tömeges menedékhely.

Egy felszíni parkoló üzemeltetése és folyamatos hómentesítése rémálom lenne. A hegy belsejében viszont állandó, fagymentes a klíma. A hidegindítások elmaradása kíméli a motorokat, az akkumulátorok nem fagynak le, az autósoknak pedig nem kell reggelente jégkaparóval és hólapáttal küzdeniük.

Ez egy olyan föld alatti tranzitút, amely összeköti a várost a Langnes- és a Breivika-alagutakkal. Magyarul: úgy tudsz bejutni a város alatti parkolóba a külvárosból, hogy a belváros felszíni forgalmát egyetlen kilométeren sem terheled.

Bent persze a legmodernebb technológia fogad. Bár a rendszer automata sorompókkal üzemel, a jegyek és a kamerás azonosítás (RFID-kártyákkal kiegészítve a bérleteseknek) teszi gördülékennyé a forgalmat. A létesítmény magasságkorlátozása 2 méter, így a testesebb SUV-ok is gond nélkül beférnek, az egész területet pedig kiépített videokamerás rendszer felügyeli. A parkolás díja nappal (08:00–18:00 között) óránként 45 norvég korona (kb. 1500 Ft), míg ezen kívül 25 korona.