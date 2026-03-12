A takarékos vezetés manapság különösen aktuális téma, az autósok számára pedig az egyik legegyszerűbb trükk, ha mindig a megfelelő guminyomással indulnak útnak.

Az ADAC (Német Autóklub) aranyszabálya szerint a sokat vezetőknek kéthetente, a többieknek pedig legalább havonta egyszer jól jönne a nyomásellenőrzés. Ne feledjük: az abroncsok még álló helyzetben is veszítenek a nyomásból – három hónap alatt nagyjából 0,1-0,2 bar illan el.

A lapos gumi a biztonság és a pénztárca ellensége

A túl alacsony nyomás komoly biztonsági kockázatot rejt. Már fél bar hiány is drasztikusan lerontja az autó menetdinamikáját: megnő a fékút, bizonytalanná válik a kanyarvétel, extrém esetben, nagy tempónál pedig akár szét is durranhat az abroncs.

És ha a legrosszabb nem is következik be, a lapos gumi csendben eszi a pénzünket. Már 0,4 bar mínusz a gyári értékhez képest is felgyorsítja a gumiabroncs kopását. A német autóklub mérései szerint a megnövekedett gördülési ellenállás miatt a fogyasztásunk is megugorhat, méghozzá akár 0,3 literrel is 100 kilométerenként.

9 fotó

Hol keressük a gyári értékeket?

A legokosabb, ha mindig a gépkocsi gyártója által megadott értékeket lőjük be. Ezek tengelyenként eltérőek lehetnek, ráadásul a rakomány súlyához és az utasok számához mérten is korrigálni kell a nyomást. A bűvös számokat jellemzően az alábbi helyeken találjuk:

A B-oszlopra ragasztott matricán (a vezetőoldali ajtó nyitásakor)

A kesztyűtartó belsejében

A tanksapkafedél belső oldalán

Vagy a gyártó online, hivatalos reifendruck- (guminyomás) táblázataiban

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az egekbe pumpált abroncs sem barátunk. Az ADAC felhívja a figyelmet: a túl nagy nyomás rontja a menetkomfortot, rázóssá teszi az utat, és a futófelület egyenetlen kopásához vezet.

A gyártók sokszor egy alacsonyabb, úgynevezett komfortértéket adnak meg alapból. Ha ezt nagyjából 0,2 barral megtoldjuk, a kényelemből szinte semmit sem veszítünk, viszont tovább faraghatunk a fogyasztáson, anélkül, hogy a biztonság csorbát szenvedne. Pont ezért sok modern autónál már eleve két értéket is feltüntetnek: egy magasabb „Eco” nyomást a spóroláshoz, és egy „Komfort” nyomást a lágyabb gördüléshez.

Hideg fejjel, hideg gumival

A legpontosabb értéket indulás előtt, még hideg abroncsoknál kapjuk – semmiképp sem egy hosszú, tempós autópályázás után. Otthonra is beszerezhetünk pár ezer forintért egy megbízható nyomásmérőt az autósboltokból vagy barkácsáruházakból, de ha fújni is kell, általában egy benzinkutat kell célba vennünk. Ott a kompresszor és a mérőóra is rendelkezésre áll. A lényeg: a csekkolást indulás előtt, vagy a lehető legközelebbi kúton ejtsük meg, amíg a gumik még nem melegedtek fel.