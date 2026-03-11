Nem mindennapi autóépítés keltette fel az internetezők figyelmét az utóbbi napokban: egy indiai szerelő olcsó kisautóból készített Lamborghini-utánzatot – mindezt egy kis műhelyben, meglepően alacsony költségvetésből.

A történet főszereplője Mohammad Arif, aki Chandil városában dolgozik szerelőként. A férfi egy öreg Maruti 800 átalakításába kezdett, és végül egy olyan autót épített, amely külsőre egy Lamborghini formavilágát idézi.

Az átalakítás egyik legmeglepőbb része a ráfordított összeg: Arif állítólag körülbelül 400 ezer rúpiát költött a projektre, ami nagyjából 1,6–1,7 millió forintnak felel meg.

Ez nyilván a töredéke annak, amennyibe egy valódi Lamborghini kerül, de szögezzük is le gyorsan, hogy ennek nem is sok köze van egy Lamborghinihez. A legtöbb módosítást, és az összes karosszériaelemet saját kezűleg készítette a mester.

A donor egy apró Maruti 800 volt, amelyen az alábbi módosításokat hajtotta végre Arif:

kiszélesített kerékjárati ívek

agresszívebb, szögletes formák

könnyű üvegszálas karosszériaelemek

nagy hátsó szárny és mély első splitter

16 colos alufelnik a gyári 12 colos kerekek helyett

A kamu Lamborghinit feltűnő neonzöld fényezés és egyedi LED fényszórók teszik teljessé.

🚨 Mohammad Arif, a mechanic from Jharkhand, transformed an old Maruti 800 into a stunning replica of the Lamborghini car by spending just Rs 4 lakh. 🙏 pic.twitter.com/CbvyXcy4vg — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) March 4, 2026

A változtatások az utastérben is folytatódtak. A korábban egyszerű kisautót kétülésessé alakították át, sőt napfénytetőt is kapott.

A látványos külső ellenére a technika nem változott radikálisan. Az autó továbbra is az eredeti 796 köbcentis, háromhengeres benzinmotorral működik, amely nagyjából 37–40 lóerőt és 56–59 Nm nyomatékot ad le.

Még ha kicsit savanyú is a végeredmény, a történet jól mutatja, hogy egy kis műhelyben, szerény költségvetéssel is lehet olyan autót építeni, amely felkelti az internet figyelmét.