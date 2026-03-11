Az Európai Unió egyre távolabb kerül attól a céltól, hogy 2030-ra a felére csökkentse a közúti balesetek halálos és súlyos sérüléssel járó eseteinek számát. A szervezet félidős értékelése szerint a javulás túl lassú, miközben bizonyos szabályozási döntések akár ronthatnak is a helyzeten – olvasható az Európa Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) friss jelentésében.
2024-ben az EU útjain 19 940 ember vesztette életét közlekedési balesetben, ami egymillió lakosra vetítve 45 halálos áldozatot jelent.
A szakértők szerint a tragédiák jelentős része megelőzhető lett volna, sok áldozat ráadásul vétlen: egyszerűen rosszkor volt rossz helyen.
Túl lassan javul a helyzet
Az EU hosszú távú célja a „Vision Zero”, vagyis hogy 2050-re gyakorlatilag nullára csökkenjen a halálos közúti balesetek száma. Ennek részeként 2030-ra a 2019-es adatokhoz képest a felére kellene csökkenteni a haláleseteket és a súlyos sérüléseket.
A jelenlegi trend azonban nem túl biztató:
- 2019 óta mindössze 12%-kal csökkent a halálos és súlyos balesetek száma
- a cél eléréséhez évente kb. 4,6%-os csökkenésre lenne szükség
- az EU-ban viszont még a 2%-ot sem éri el az éves javulás
Ami már javította a közlekedésbiztonságot
Az ETSC szerint az elmúlt években több fontos előrelépés történt:
- Új biztonsági rendszerek kötelezővé tétele az autókban, például intelligens sebességasszisztens, automatikus vészfék, holttérfigyelő vagy éberségfigyelő rendszer.
- Biztonságosabb úttervezés, például forgalomcsillapítás, szűkebb sávok, biztonságosabb gyalogos-átkelők.
- Pontosabb adatgyűjtés arról, hogyan viselkednek a közlekedők.
Az adatok azonban kijózanítóak: sok európai országban az autók több mint fele gyorsabban halad a városokban a megengedettnél.
A gyorshajtás városban szinte természetes
A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a gyorshajtás éppen ott gyakori, ahol a legvédtelenebb közlekedők – gyalogosok és kerékpárosok – jelen vannak. Az ETSC úgy véli, a hatóságok nem elégedhetnek meg azzal, hogy tudnak a problémáról: aktívabban kell fellépni a szabályszegések ellen.
Döntések, amelyek ronthatják a helyzetet
A jelentés több olyan területet is megnevez, ahol az uniós döntések akár a baleseti kockázat növekedéséhez vezethetnek:
- Elektromos rollerek és városi kisautók szabályozása: az EU akár 10 évre befagyaszthatja a biztonsági előírások szigorítását, miközben ezekből egyre több jelenik meg az utakon.
- Nagyobb kamionok megjelenése: a tervek szerint akár 60 tonnás teherautók is közlekedhetnének, ami ütközés esetén sokkal súlyosabb következményekkel járna.
- Amerikai járműbiztonsági szabványok átvétele: ezek több területen enyhébbek az európai előírásoknál.
- Fiatalabb teherautó-sofőrök engedélyezése: a sofőrhiány miatt csökkenthetik a korhatárt, ami tapasztalatlanság miatt növelheti a kockázatot.
- Műszaki vizsga hiánya sok mopednél és kisebb motornál, ami szintén biztonsági problémát jelenthet.
Mit kellene tenni?
Az ETSC szerint három lépés kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy még legyen esély a 2030-as cél elérésére és akár 10 ezer élet megmentésére:
- a már meglévő biztonsági szabályokat ne gyengítsék gazdasági nyomás hatására
- hatékonyabban lépjenek fel a tömeges szabályszegések – például gyorshajtás – ellen
- hozzanak létre egy Európai Közlekedésbiztonsági Ügynökséget, amely felügyelné az új technológiák, például az önvezető rendszerek biztonságát
A szervezet szerint az automatizált vezetési technológiák hatalmas lehetőséget jelentenek a balesetek csökkentésében – de csak akkor, ha megfelelő felügyelet és szabályozás kíséri a terjedésüket.