Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban drasztikusan emelkednek a közel-keleti konfliktus hatására. Ilyenkor különösen felértékelődnek azok a vezetési technikák és apró trükkök, amelyekkel jelentősen csökkenthető a fogyasztás. Megfelelő vezetési stílussal csökkenthető az autó üzemanyagigénye, ami mai árak mellett komoly megtakarítást is jelenthet.

Összegyűjtöttük a leghatásosabb módszereket, amelyekkel spórolhatunk az üzemanyaggal. Mert szerencsére úgy is lehet csökkenteni a kiadásokat, hogy közben nem kell lemondani az autózásról.

A galéria képei alatt találjátok a hasznos tanácsokat: 

Holtankoljak.hu adatai szerint hétfő reggelre a benzin átlagára 585, a gázolajé 629 forintra ugrott a hazai kutakon, de ebben még nincs benne az újabb olajárrobbanás hatása. Hétfő reggelre a brent típusú olaj ára közel húsz százalékkal lőtt ki, ezzel már majdnem 110 dollárt kell fizetni hordójáért. Ennek megfelelően kedden a benzin nagykereskedelmi ára újabb tíz, a gázolajé húsz forinttal emelkedik.

Mi az a literenkénti ár, aminél leteszed az autót?
Már letettem, nem tudom megfizetni
13% (8)
700 ft
13% (8)
800 ft
7% (4)
900 ft
2% (1)
1000 ft
13% (8)
Nincs ilyen határ, megyek amíg bírok
52% (32)

