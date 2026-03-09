Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban drasztikusan emelkednek a közel-keleti konfliktus hatására. Ilyenkor különösen felértékelődnek azok a vezetési technikák és apró trükkök, amelyekkel jelentősen csökkenthető a fogyasztás. Megfelelő vezetési stílussal csökkenthető az autó üzemanyagigénye, ami mai árak mellett komoly megtakarítást is jelenthet.

Összegyűjtöttük a leghatásosabb módszereket, amelyekkel spórolhatunk az üzemanyaggal. Mert szerencsére úgy is lehet csökkenteni a kiadásokat, hogy közben nem kell lemondani az autózásról.

A galéria képei alatt találjátok a hasznos tanácsokat:

10 fotó

A Holtankoljak.hu adatai szerint hétfő reggelre a benzin átlagára 585, a gázolajé 629 forintra ugrott a hazai kutakon, de ebben még nincs benne az újabb olajárrobbanás hatása. Hétfő reggelre a brent típusú olaj ára közel húsz százalékkal lőtt ki, ezzel már majdnem 110 dollárt kell fizetni hordójáért. Ennek megfelelően kedden a benzin nagykereskedelmi ára újabb tíz, a gázolajé húsz forinttal emelkedik.

