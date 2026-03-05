A benzinkút az a hely, ahol elvileg minden teljesen hétköznapi: tankolsz, fizetsz, esetleg veszel egy kávét, és már mész is tovább. Mégis időről-időre olyan jelenetek játszódnak le a kutakon, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

Galéria

10 fotó

Talán azért történnek ilyesmik, mert az emberek úton vannak, sietnek, improvizálnak – és néha olyan döntéseket hoznak, amelyeket utólag még ők maguk sem tudnának megindokolni.

Az ilyen fotók pont azért működnek, mert egy pillanat alatt mesélnek el egy történetet. Nem tudjuk, mi volt előtte, és azt sem, mi lett a vége – de a kép alapján azonnal elkezdünk találgatni. Vajon mi vezetett idáig? Ki találta ki? És ami a legfontosabb: vajon működött?