Az 54 éves, délnyugat-walesi illetőségű Timothy Howellst ittas vezetés gyanújával állították elő, miután február 20-án, pénteken reggel összetörte a kocsiját – derül ki a helyi rendőrség közleményéből. A járőrök helyi idő szerint reggel 7:38 körül érkeztek ki a helyszínre egy bejelentés nyomán, miszerint „egy jármű az út menti árokba borult”.

A baleset pikantériáját adja, hogy a hatóságok tájékoztatása alapján Howells, a helyi autósiskola oktatója „láthatóan erősen ittas állapotban volt, így azonnal őrizetbe vették”. Nem sokkal később, már a rendőrőrsön a hitelesített alkoholszonda is a legális határérték majdnem négyszeresét mutatta.

Angliában, Walesben és Észak-Írországban a brit kormányzati portál szerint 35 mg/100 milliliter véralkoholszint a megengedett limit.

Az oktató a RED Driving School egyik Volkswagen Polóját vezette a baleset idején. A lap által közölt fotókon jól látszik, ahogy a kisautó a fák közé ékelődött, miközben az ittas sofőr még a volán mögött ült ‒ írja a The Times.

A rendőrségi kihallgatás során Howells elismerte, hogy épp a nap legelső vezetési órájára, egy tanulóvezetőt felvenni tartott, amikor megtörtént a baj. A férfit gyorsított eljárásban, már február 24-én bíróság elé állították. A helyi bíróság ítélete alapján 8 hét letöltendő börtönbüntetést kapott, melynek végrehajtását 18 hónapra felfüggesztették, emellett 30 hónapra eltiltották a járművezetéstől.

„Mr. Howells komoly bizalmat és felelősséget megkövetelő munkakört töltött be. A közlekedésrendészeti osztály gyorsan és hatékonyan működött együtt az ügyészséggel (CPS) és a brit közlekedési hatósággal (DVSA), hogy a tanulóvezetőket és a többi közlekedőt megóvjuk egy olyan személytől, aki súlyos kockázatot jelentett a közúti biztonságra” – nyilatkozta az eset kapcsán Christina Fraser főfelügyelő.

A lap információi szerint az eltiltás lejártát követően még további négy évet kell várnia ahhoz, hogy a brit hatóságoknál újra kérvényezhesse az oktatói engedélyét, így hosszú évekre biztosan el kell búcsúznia a hivatásától.