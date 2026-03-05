Reggeli rohanás, határidők szorítása a munkahelyen, idős szülők orvoshoz szállítása, majd bevásárlás az egész családnak – sok nő számára az autó valójában egy guruló irányítóközpont. Éppen ezért nem látványos kiegészítőkre van szükségük, hanem olyan praktikus megoldásokra és jól átgondolt felszerelésre, amelyek tényleg megkönnyítik a mindennapi logisztikát.

Vasárnap nőnap, szóval ennek alkalmából most itt van néhány olyan autós dolog, amelyek a nők számára különösen hasznosak lehetnek.

Hordozható akkumulátor-bikázó (jump starter)

Lemerült az akkumulátor? Nem kell segítségre várni. Egy kompakt bikázóval akár egyedül is be lehet indítani az autót, ráadásul sok modell powerbankként is működik telefonhoz vagy laptophoz. Egyszer kell megmutatni a csajodnak, hogyan kell használni, ha baj, és hidd el, meg fogja köszönni, ha egyszer szüksége lesz rá.

A hordozható bikázó egy kis méretű, beépített akkumulátorral rendelkező eszköz, amely képes elegendő áramot biztosítani ahhoz, hogy beindítsa az autót akkor is, ha a jármű akkumulátora lemerült. Gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint amikor egy másik autóról „bikázunk”, csak itt nincs szükség másik járműre. A készülékben egy nagy kapacitású lítium-ion vagy lítium-polimer akkumulátor található. Ez az akkumulátor képes rövid ideig nagyon nagy áramerősséget leadni, ami szükséges a motor indításához.

A bikázóhoz tartó kábel két csipesze:

piros csipesz a pozitív (+) sarúra

fekete csipesz a negatív (–) sarura, vagy testpontra kell helyezni

A legtöbb modern eszközben van elektronikus védelem, ami megakadályozza a fordított polaritást vagy a rövidzárlatot.

Tablet- vagy telefontartó a hátsó üléshez

Igen-igen tudjuk, akkor vagyunk tökéletes szülők, hogy a gyermek kukoricacsutkából készít babát, és egész nap montessori játékokkal játszik. De ha esetleg mégis brutális hisztirohamot kapnak a hátsó üléssorban, és anyának a vezetésre kellene koncentrálni, igazi életmentő lehet egy tablettartó – és belevaló készülék – az első ülések háttámlájára rögzíthetve.

Ülésrés-kitöltő

A két ülés közé beeső apró tárgyak nemcsak bosszantóak, de veszélyesek is, ha éppen vezetés közben terelik el a figyelmünket. Ezt a kellemetlenséget oldja meg egy ún. ülésrés-kitöltő, ami lezárja az ülés és a középkonzol közötti távolságot, megakadályozva, hogy a telefont, a kulcsot vagy a gyerek müzliszeletét menet közben nyelje el az autó. Sok ilyen kiegészítő extra zsebeket is tartalmaz, így dupla funkciót lát el.

Csomagtartó-rendszerező

A legtöbben ismerjük azt az érzést, amikor úgy nyitjuk ki a csomagtartót, hogy a bevásárlás, az összegyűjtött palackok, a szétszóródott edzőfelszerelés és az autó karbantartásához használt termékek egyszerre borulnak ránk. Erre jelent jó megoldást egy csomagtartó-rendszerező, ami mindent a helyén tart utazás közben, ezzel pedig sok bosszúságtól óv meg minket. Válasszunk vízálló, állítható rekeszekből álló terméket, csúszásmentes aljjal – így minden a helyén marad majd a legélesebb kanyarokban is.

Hordozható autóporszívó

A tisztaság nem kényelmi kérdés: az egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos, különösen akkor, ha allergiásak vagyunk, esetleg rendszeresen gyerek vagy kisállat utazik az autóban. Egy hordozható autóporszívóval mindig tisztán tartható az autó anélkül, hogy ehhez egy benzinkút ipari porszívóját kelljen igénybe venni.

Olyan modellt érdemes választani, amely erős szívóerővel, többféle fejjel és HEPA-szűrővel rendelkezik, hogy elbírjon a morzsákkal, porral, szőrszálakkal és akár a kiömlött sminkkel is.

És soha ne feledd, ha egy nő boldog és elégedett, akkor te is az leszel!

