2025 decemberében a franciaországi Saumur városában az egyik utcát gyalogos övezetnek nyilvánították. Ezzel csak az volt a gond, hogy ez volt sokaknak az egyetlen autóval is használható útvonala az otthonukhoz. Erre alapvetően gondoltak a tervezők is, ezért a sétálóutca végére egy sorompó került, mely az engedéllyel rendelkezőket átengedi. Igen ám, de ez alapvetően csak hétköznapokon, reggel 6 és 11 óra között volt biztosított,

hétvégén pedig egyáltalán nem.

Aki autóval akart menni bárhová is, annak az otthonától távol kellett leraknia kocsiját, de ez megkeserített már egy sima nagybevásárlást is azzal, hogy lehetetlenné vált az otthoni kipakolás cipekedés nélkül.

Nem csoda, hogy az ügyből komolyabb, országos figyelmet kapó botrány lett. Az egészet két helyi lakos kezdeményezte, akik időkorlát nélküli átjárási lehetőséget szerettek volna kérni a város vezetésétől. Ezt azonban elutasították, arra hivatkozva, hogy lakóhelyükön egyébként sincsenek magánparkolóhelyek az utcában élők számára.

Miután békés úton nem sikerült dűlőre jutniuk, a bíróság következett. Saumur városa nem várta meg, hogy a korlátozott lakosok javára, és a város ellen döntsenek, helyette egy rendeletmódosítással lehetővé tette az érintettek számára az átjárást.