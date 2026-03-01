Nem ez az első eset, hogy a német autópályán próbálja ki valaki egy autó végsebességét. Az Autobahnnak ugyanis vannak sebességkorlátozásoktól mentes szakaszai, ám ez nem azt jelenti, hogy bárhol lehet rajta száguldozni. Sok YouTube-csatorna rendezkedett be arra, hogy különböző autók végsebességét teszteli itt.

Rengetegen ámulnak olyan felvételeken, ahol szupersportautók 300 km/óra feletti sebességgel repesztenek a német autópályán, de vannak olyan tartalomgyártók is, akik az átlagemberekhez közelebbi modelleket próbálnak ki. Például egy öreg Opel Astrát, vagy ahogyan a NoSpeedLimitGermany videósa, most épp egy Audi A2-est.

5 fotó

A 2002-es gyártmányú mini-egyterű mára egyfajta kultuszautóvá vált, hiszen sokan nagyon rondának, mások nagyon aranyosnak találják. A híresen alacsony, 3 liter körüli fogyasztásra képes dízel változat ma is a köztudatban él, ám ebben a videóban az 1,4-es benzinest vették górcső alá. A 75 lóerős motorral az A2 gyári végsebessége 173 km/óra, a videó készítője pedig legalább ezt a sebességet szerette volna elérni.

Gyors körbejárás után be is ült a volán mögé, a műszerfal tanúsága szerint kicsivel több mint 220 ezer kilométer van a tesztautóba. Hamar az autópálya felé vette az irányt, és nem sokat teketóriázott, egyből a gázpedálra lépett, a motor pedig lelkesen pörgött fel. Egy ideig minden rendben ment, a sebességmérő még a 180 km/órás határt is átlépte.

Úgy tűnt tehát, hogy az A2 nem vall szégyent, ám ekkor beütött a krach. Az olajnyomás visszajelzője kezdett el világítani a műszerfalon, az autó pedig leállt és sípolással is jelezte, hogy gondjai vannak. A sofőr a vészvillogót használva a leállósávra húzódott és lassítani kezdett.

Ezután újraindította a motort, majd visszatért a forgalomba és továbbhaladt, ám ekkor már visszafogott tempóval. Az olajlámpa ekkor már nem világított, remélhetőleg a legközelebbi benzinkúton megállt és alaposabban körüljárta a dolgot. Az erről készült videót itt lehet megnézni: