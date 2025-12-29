Számtalan videó készült már olyan szupersportautókról, amelyek bőven 300 km/óra felett száguldanak a német autópálya sebességkorlátozástól mentes szakaszainak egyikén. Ezeknél a videóknál megszokta a néző, hogy úgy gyorsulnak bőven 200 km/óra fölé az autók, mintha zsinóron húznák azokat.

A hétköznapi embernek azonban valamivel érdekesebb olyan autót látni ebben a helyzetben, amiből az utakon is többet lát, sőt, akár tulajdonolta is az adott modellt. Ilyen videóval érkezett most a TopSpeedGermany csatornája, ahol egy 2004-es Opel Astra G volt a főszereplő.

Az orrában az 1,8-as, 16 szelepes benzinmotor dolgozik, amely 125 lóerőre képes gyári állapotában. A Z18XE motorkódú változat végsebessége 205 km/óra, ebben a példányban pedig a műszerfal tanúsága szerint több mint 200 ezer kilométer van.

Joggal feltételezhetnénk, hogy ennyi év és megtett kilométer után az egykor 125 tagú ménesből elkóricált néhány, és az autó már nem képes teljesíteni a gyárilag megadott értékeket. Ezzel szemben ez az Astra simán megfutja a 205 km/órát, sőt… A videó egy pontján hajszál híján a 220-at is elérte a mutató, így még a kilométeróra csalásával is jó eséllyel 205 felett ment.