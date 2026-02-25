Az oroszországi közlekedési anomáliák mögött ott van egyfajta túlélő-üzemmód, ami évtizedek alatt csiszolódott tökéletesre. A hétköznapi autós ott nem drámázik, nem posztol hosszú panaszáradatot – inkább megoldja. Néha zseniálisan, néha hajmeresztően, de sokszor határozottan viccesen.

Szóval ha sokszor azt gondolod, hogy nálunk már elszabadult a közlekedési pokol, jusson eszedbe: van, ahol ez csak egy átlagos hétköznap délelőtt.

Galéria

10 fotó

És a következő 10 autó előtt is jobb ha veszel egy nagy levegőt: