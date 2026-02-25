KRESZ-alapvetés, hogy ha gyalogos közelít a zebrához, vagy már rajta van, akkor a járművezetőknek elsőbbséget kell adni a kétlábon közlekedőknek. Körültekintően kell megközelíteni a gyalogosátkelőket, ha pedig szükséges időben lassítani kell, majd megállni. Nincs dudálás, nincs centizgetés, nincs „még átférek előtte” játék, türelmesen meg kell várni amíg a gyalogosok átérnek a zebrán.

De nem mindenkinek kell ezt a szabályt betartani

Kivételt képeznek a különösen sürgős feladatot ellátó járművek (megkülönböztető jelzést használó mentők, tűzoltók vagy éppen rendőrségi járművek), amelyek engedélyezett módon haladhatnak át a zebrán, akkor is ha ahhoz épp gyalogos közelít, vagy már rajta is van.

De ebben az esetben is csak körültekintően és óvatosan tehetik ezt meg, szóval ha nem veszi őket észre egy gyalogos és nem adja meg a megkülönböztető jelzést használó járműnek az elsőbbséget, nem fogják elgázolni, csak azért mert ők felülírhatják a gyalogos elsőbbségét.

A lényeg röviden

A zebra a gyalogosoké, az autós köteles megállni és elsőbbséget adni nekik. Csak a megkülönböztető jelzést használó, sürgős feladatot ellátó járművek képeznek kivételt – ők is fokozott óvatossággal.