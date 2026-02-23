Néhány évvel ezelőtt egy brit férfi 70 ezer fontot (30,5 millió Ft) fizetett a Fisker Ocean villany-SUV-jáért, ám már egy teljes éve csak szoborként csodálhatja azt.

Az autóval műszakilag semmi gond, az akkumulátor, a hajtás is hibátlan, beindítani mégis lehetetlen, ugyanis lejárt a szoftverfrissítési előfizetése.

Hosszabbítsa meg, mondanánk rögtön, de érdemes megjegyezni, hogy a 2007-ben alapított amerikai autógyártó 2024-ben csődbe ment, azóta pedig már a cég szervereit, felhőszolgáltatását is lekapcsolták, így egyszerűen lehetetlenné vált a frissítés, anélkül pedig még a tulajdonos azonosítása sem működik, nem lehet indítani a járművet, írja a spanyol ComputerHoy.

Valószínűleg nem ő az egyetlen, aki így járt, hiszen az Egyesült Királyságban pontosan 419 darabot értékesítettek a Fisker utolsó piacra dobott típusából.

Fisker Ocean 2022-ben érkezett meg az európai piacra a Fisker Ocean 630 vagy 440 kilométeres hatótávot kínáló akkucsomaggal, napelemes, évente kb. 2000 km-re elég töltést begyűjteni képes napelemes tetőlemezzel. Egy vagy két villanymotorral is lehetett választani, az előbbi 238 LE-t, 7,4 másodperces 0‒100-as gyorsulást kínált, a kiviteltől függően 540 vagy 550 LE csúcsteljesítményű két villanymotoros változatok 4,2 és 3,9 mp alatt gyorsultak 100 km/órára. Az Ocean belépőára 41 ezer euró volt, a legdrágább kivitelért 70 ezret kellett kiadni.

Az Egyesült Államokban valamivel jobb a helyzete a Fisker-tulajdonosoknak: egyes szalonok, forgalmazók a saját műhelyeikben továbbra is vállalják a szoftver frissítését, de ezen helyek száma érthetően igen kicsi, előfordulhat, hogy két-három állammal arrébb akad a legközelebbi ilyen szolgáltató – egy elindulni sem képes autóval pedig nem egyszerű eljutni odáig.

A Fisker csődje, majd a szoftveres nehézségek napvilágra kerülése után elképesztően lezuhant a típusaik ára: egy youtuber például mindössze 10 ezer dollárt fizetett egy alig 600 km-t futott Oceanért, hogy aztán ő is végigjárja a frissítési kálváriát.

