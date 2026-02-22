Nagy-Britanniát az elmúlt időszakban heves esőzések sújtották. Egyes területek egy hét alatt a havi átlag 250%-át kapták. Bár sok helyen táblák jelzik, hogy tilos átkelni, ha a patak megárad, ennek ellenére egyes autósok sportot űznek abból, hogy kockáztatnak és átvágnak a vízen. Annyira sokan vannak már, hogy egy Youtube-csatorna külön erre a témára feküdt rá. A Bengregers csatornán se szeri, se száma azoknak a gépjárművezetőknek akik néha azt gondolják, hogy motorcsónakban ülnek.

Leicester közelében található Watery Gate Ford sokatmondó név lehet a helyiek számára. Akinek van arra helyismerete az tudja, hogy az elnevezés nem egy utcát, vagy teret jelöl, hanem egy olyan közterületet, ahol az út nyílt víz átfolyáson halad át, híd nélkül. Vagyis ez egy olyan útszakasz, ahol a járművek közvetlenül a patak medrén kelnek át. A Watery Gate Ford időszakosan mély vízállású lehet, főleg akkor, ha tartós esőzések sujták a környéket. Nem csoda, ha ez a hely gyakran szerepel a netre feltöltött videókban, mert sok autó elakad, vagy elmerül benne amikor a vízszint megemelkedik.

Jellemzően december és március között kell ezen a gázlón fokozott körültekintéssel átkelni. Illetve, van, amikor tanácsos egyszerűen elkerülni, mert az autók nagy részét nem arra tervezték, hogy vízben közlekedjenek. Normál időben egyébként 20-40 cm méter mély lehet a víz errefelé, de esőzések után akár 40-70 centiméteres víz mélységgel is lehet számolni. Áradásnál viszont 80-100 centiméterrel kell kalkulálni, és ilyenkor rengetegen hívják a tűzoltókat a beragadt autók miatt.

Vannak azonban olyan sofőrök, akiket az sem hat meg, amikor látják, hogy egy furgont szinte a kilincséig ellep a víz. Ilyen volt nemrég egy Peugeot 405-ös sofőrje, aki gondolt egyet és átment a megáradt patakon. Egyes szakaszokon arra is volt példa, hogy a zavaros víz már a szélvédőjét mosta. Ő azonban nem adta fel, tolta neki és az 1,9 literes dízelmotor küzdött, mint “malac a jégen”. Hogy átjutott-e a közel 30 éves személygépkocsi, az a videóból kiderül, de annyit érdemes figyelembe venni, hogy jobb oldalán egy tető fölé kivezetett szívócső látható, amiből már azért sejteni lehet a végeredményt.

A kocsi ettől persze nem lett tisztább, de a produkciót többször is megismételték. Csak nem az volt a cél, hogy találjanak egy megfelelő eszközt a sporthorgászathoz?

Nem ajánljuk senkinek, hogy a videóban látottakat kipróbálja. A legtöbb belső égésű motorral szerelt autónál a motor levegőbeszívója 30-50 centiméter magasan van. Ha víz kerül a motorba, az azonnali leállást és súlyos károkat okozhat. Nem beszélve arról, hogy 30-40 cm méter mély vízbe hajtva már a karosszéria elég felhajtóerőt kaphat ahhoz, hogy az autó kerekei elveszítsék a tapadást. Ennek következtében a kocsi elkezdhet felúszni, irányíthatatlanná válhat és neki csapódhat valaminek. A lenti cikkben részletesen bemutatjuk, milyen károkat tud okozni a víz az autókban.