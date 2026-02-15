Mason Berger pár héttel ezelőtt vitte a Washington állambeli Silverdale egyik műhelyébe (theWrench) BMW-jét javításra. Miután visszakapta a járművet, észrevette, hogy az audiorendszer nem működik rendesen, ezért visszatért a szerelőkhöz, ott azonban azt mondták, ahhoz nincs közük, nem is tudják megjavítani.

A csalódott tulajdonos ezt követően fedezte fel, hogy a rádió Bluetooth-ához egy idegen telefont is párosítottak valamikor, gyanú ébredt benne, ezért megnézte a fedélzeti kamera felvételeit is. Itt jött a feketeleves.

Berger 11 külön felvételt talált, melyeken egy idegen vezeti a BMW-t, miközben bömbölteti a zenét – három videón is 100 mérföld/óra (160 km/h) feletti sebességgel repesztettek az autóval a környékbeli autópályán, a csúcs 113 mérföld/óra (182 km/h) volt, ráadásul az örömautózó illető egyszer egy piroson is áthajtott. Az egyik felvételen, az érintett műhely egyik dolgozóját is felismerte, miután az épp kiszállt az autóból.

A tulajdonosnak az eredeti 2500 dolláros (800 ezer Ft) autójavítási költségen felül egy másik műhelyben (Car Toys) további 850 dollárt (bő 270 ezer Ft) kellett kiadnia az erősítő megjavíttatására, így visszament a theWrench-hez, hogy a bizonyítékkal felszerelkezve velük fizettesse meg a kárát, akkor a műhely tulajdonosa azt ígérte, kárpótolják, de ez azóta sem történt meg, ezért a médiához fordult.

Az esetről tudósító FOX 13 csatorna megkereste a műhelyt is, ahonnan azt közölték, hogy a dolgozójuk valóban elkötötte az autót, amit nagyon sajnálnak, őket is felháborította az eset, az alkalmazottal keresetlen szavakkal beszélgettek el, ugyanakkor vitatják, hogy az audiorendszer az örömautózás alatt romlott volna el, ezért nem hagyják magukat megfélemlíteni, nem engednek „a zsarolásnak”, ezért nem fizetnek a szerintük a másik műhelyben elvégzett, indokolatlanul drága javításokért.

Berger jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet.

„Haver, azt mondtátok, hogy fizetni fogtok. A Car Toysnál nem csináltak semmi indokolatlan javítást. Mindannyian tudjuk, mi történt. Megegyeztünk. Ne pattintsanak le” – nyilatkozta a híradónak.