Vádat emelt egy férfival szemben a Kiskunhalasi Járási Ügyészség, aki bő egy hónap leforgása alatt kétszer is úgy vezetett, hogy egyébként el van tiltva attól. Először egy átrendszámozott autóval állították meg, második alkalommal már megpróbált elmenekülni a rendőrök elől – derül ki az Ügyészség beszámolójából.

A kiskunhalasi férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Még 2024-ben a bíróság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt elzárásra és 1 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A férfit azonban a bírósági ítélet sem tartotta vissza a további járművezetéstől.

2025 áprilisában a férfi egy olyan forgalomból kivont autót vezetett, amelyre egy másik gépjármű rendszámtábláját szerelték fel. Lebukott. Alig egy hónappal később a rendőrök ismét igazoltatni akarták a megint autót vezető férfit. Az elkövető azért, hogy a rendőri intézkedés alól kivonja magát, a házához érve kiszállt az autójából és megpróbálta elhagyni a helyszínt, de a járőrök elfogták.

Friss beszámolója szerint a járási ügyészség a férfit folytatólagosan elkövetett járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntettével és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja. Továbbra is eltiltanák a járművezetéstől, de végrehajtandó szabadságvesztést is kiszabnának rá.

(A fényképen a vádlott által a menekülésekor vezetett autó látható.)

