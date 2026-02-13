Az autóbalesetek sajnos a mindennapok velejárói, így a legtöbbre fel sem kapjuk a fejünket. Az azonban mindig nagy szó, amikor egy ritka vagy méregdrága autót törnek össze, olyankor egy kicsit fáj a szívünk. Most is így érezhetünk, ugyanis Kínában összetörtek egy Ferrari LaFerrarit.

Önmagában is szívfacsaró nézni a Sanghajban parkoló, nem éppen gyári állapotú szupersportkocsit, melynek 963 lóerős ménese könnyen el tud szabadulni a nem megfelelő kezekben. A 6,3 literes lökettérfogatú, V12-es motor munkáját HY-KERS energia-visszanyerő rendszer támogatja, a villanymotornak is köszönhető az elképesztően nagy, 900 Nm nyomaték. Álló helyzetből 2,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre a LaFerrari, a 300 is megvan 15 másodperc alatt, végsebessége pedig 350 km/óra feletti.

Ez a LaFerrari azonban kiemelkedik a sorból történetével, ugyanis a kínai média szerint

már nem először törik össze.

Hivatalosan ugyan nem erősítették meg, de 2015 áprilisában ez volt az az autó, mely az első ázsiai LaFerrari-balesetben érintett volt, szintén Sanghajban. Abban a karambolban az eső is szerepet játszott, a nagy teljesítményű autó felúszott a vízen.

Mint látható, az autó akkor még vörös volt. Első tulajdonosa egy Qin Fen nevű fiatalember volt, akinek tevékenysége nagyjából kimerült abban, hogy az apja pénzével vagánykodott a közösségi oldalakon. Ebből telt Ferrari LaFerrarira is, valamint a javítására is, melyet akkoriban 10 millió jüanra (462 millió forintra) becsültek.

A kocsit visszavitték Olaszországba, helyrehozták, és sárgára festették, majd hamar eladósorba került. Több gazdánál is járt Kína más nagyvárosaiban, egy ideig fehér fóliázással közlekedett. Nemrég azonban visszakerült Sanghajba, ahol újra összetörték ‒ egyelőre nem tisztázott, pontosan hogyan.

Ami miatt gyanús, hogy a két esetben érintett Ferrari ugyanaz, az az első tulajdonos személye. Qin Fen ugyanis nem csak egy sima LaFerrarit kért a szalagról, hanem egy különleges darabot, egyedi részletekkel. Az egyik ilyennek köszönhetően vált nyomon követhetőbbé az autó története, egészen konkrétan egy feliratnak köszönhetően. A kormányon ugyanis szerepel a King, vagyis király felirat, melyet az online térben is használ a gazdag fiatal. Egyesek szerint az is lehet, hogy az autó is visszakerült első gazdájához, azonban a kínai hírforrások kerülik a férfi nevének leírását, amíg nem tudnak biztosat.