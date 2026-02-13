A villanyautózás két rákfenéje továbbra is a hatótáv és a töltési idő. Bár a fejlődés tagadhatatlan, a szakadék a benzines/dízel és az elektromos technológia között még mindig jelentős.

Egy benzinkúton a tankolás során nagyjából 9 megawattnak megfelelő teljesítménnyel „töltjük” az autót. Ezzel szemben a villanyautóknál ennek a töredékéért is komoly hálózatfejlesztést kell még megtenni, és az egész folyamatot nagyban befolyásolja a digitális technika, a hőmérséklet, az autó és a hálózat kapcsolata.

A benzin ugye kész folyadék, az áttöltés egy kannából akár tölcsérrel is történhet, nem kell hozzá komplett hálózat, digitális rendszerek halmaza. Ezt az előnyt legyűrni még mindig hosszú útnak tűnik, és egy szaklap szerint nem is ez a járható út.

Az Electrek szerzői egy egészen elképesztő ötlettel álltak elő: Mi lenne, ha mesterségesen lelassítanánk a benzin és a gázolaj átfolyási sebességét a kutakon?

Az Egyesült Államokban jelenleg biztonsági okokból 10 gallon/perc (kb. 38 liter/perc) a maximális átfolyási sebesség. Az „ötletgazdák” ezt vinnék le 3 gallon/percre (kb. 11 liter/perc).

Bár ez még mindig gyorsabb lenne, mint a leggyorsabb villámtöltés, a hatás drámai lenne. Képzeljük el az amerikai pick-up-tulajdonosokat, akiknek 10-15 percig kellene szobrozniuk a pisztolyt fogva, hogy teletankolják a batárjaikat. A következmény? Hatalmas sorok a kutakon, frusztráció és mesterségesen generált káosz.

Természetesen maga az ötlet ilyen formában megvalósíthatatlan. A benzinkutakon a gyors áthaladás a cél. Ha mesterségesen duzzasztanák a sort és növelnék az ott-tartózkodási időt, az növelné a balesetveszélyt és a feszültséget. Szerencsére a szakma, az autóipar jelenleg épp az ellenkező irányba tart: a piac realitásaihoz (lassabb átállás) igazítják a vágyálmokat, és egy reálisabb időkeretben próbálják megvalósítani a károsanyag-kibocsátás csökkentését.