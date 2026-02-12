Lassan egy teljes generáció felnőtt azóta, hogy a modern autókban széleskörűen elérhetővé vált a start-stop rendszer. Lehet szeretni vagy gyűlölni, menet közben pedig inkább bosszúságot okoz, mint örömöt, azonban az elvitathatatlan, hogy az üzemanyagköltségen segít spórolni.

Így gondolta ezt az EPA, vagyis az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal is egy jó darabig: korábban támogatták is a rendszer beépítését az autókba azzal az indoklással, hogy akár öt százalékkal is csökkentheti a fogyasztást azzal, hogy leáll az erőforrás, amikor az nincs aktív használatban.

Be is került a start-stop rendszer minden autóba a tengerentúlon is: nem (csak) ezért, hanem azért is, mert szén-dioxid kvótakedvezményt is ért az autógyártók számára az ott eladott autók után. A döntésnek azonban nem minden sofőr örült, hangosak voltak azok, akik száműzni szerették volna az egyébként gombnyomással/érintéssel kikapcsolható funkciót.

Úgy tűnik, a technológia ellenzői sikerre vihetik ügyüket, ugyanis erre rendkívül fogékonynak tűnik az Egyesült Államok vezetése. Lee Zeldin, az EPA vezetője már 2025 májusában hadat üzent a rendszernek, egyfajta ígéretet téve arra, hogy Donald Trump amerikai elnök regnálása alatt kezdenek valamit a start-stoppal. Ez a jelek szerint nem csak egy hangzatos ígéret volt: a vezető február 10-én egy sokat sejtető X-bejegyzésben bejelentést ígért, még erre a hétre.

Mint írta, számos amerikai “megveti” az autók start-stop funkcióját, és olyan sokan szót emeltek az “abszurd indulás-megállás-indulás-megállás-indulás-megállás” koncepció ellen, hogy a lépés mellett döntöttek. Hogy ez pontosan mi, és hogyan alakul a funkció sorsa az USA-ban, az még kérdéses.