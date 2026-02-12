Horvátországba sokan csak a fizetőkapuk miatt kerültek Szlovénia felé, és sakkoztak az indulás idejével: hajnalban, éjjel indultak útnak, mert ha nem volt építkezés, baleset, a fizetőkapuknál akkor is garantált volt a kilométeres torlódás.

Már biztos, hogy ez a korszak belátható időn belül lezárul. A horvátok egy modern, digitális megoldással váltják ki a fizetőkapukat, hogy felszámolják a nyári csúcsszezonra jellemző gigantikus torlódásokat. A projektet a Sky-Toll és a Toll-Net építi, jelentős részben uniós forrásokból, a cél pedig egyértelmű: felgyorsítani a forgalmat a legzsúfoltabb szakaszokon.

Javában folyik az építkezés

A rendszer működése hasonló lesz, mint itthon, az új megoldás egy rendszámfelismerésen (ALPR) alapuló digitális megoldás.

Nekünk, személyautóval nyaralóknak a legegyszerűbb a dolgunk. Elég lesz regisztrálni a rendszámot, a rendszer pedig a pályára telepített kamerák segítségével automatikusan intézi az azonosítást. Opcionálisan választható lesz majd fizetőeszköz (hasonló a mostani ENC-hez), de nem kötelező. A 3,5 tonna feletti járművek számára viszont kötelező lesz a fedélzeti egység (Mautbox) használata.

Bár maga a technikai háttér hasonló, maga a rendszer logikája megmarad: Horvátország nem vezeti be az időalapú matricás rendszert, amit itthon, Ausztriában vagy Szlovéniában megszoktunk. Az elszámolás továbbra is megtett úttal arányos marad.

Ez biztosítja a fair, EU-konform díjfizetést: csak azért fizetünk, amennyit ténylegesen használjuk a sztrádát. A készpénzes fizetés lehetősége viszont teljesen megszűnik. A díjakat applikáción keresztül, bankkártyával, fedélzeti egységgel vagy szerződött partnereknél lehet majd rendezni.

A matek egyszerű: a jelenlegi fizetőkapuk áteresztőképessége óránként kb. 300 jármű. Az új, szabad áthaladást biztosító kapuk alatt viszont akár 3000 autó is átsuhanhat óránként. A horvátok 212 fix portált telepítenek 1744 kamerával és antennákkal, valamint 74 mobil ellenőrző egységet vetnek be a bliccelők kiszűrésére. – írja a chip.de

Idén nyáron még maradnak a sorok

Bár sokan remélték, az idei főszezonra még nem épül ki a rendszer: a teljes, országos rendszer indulásának céldátuma 2027. március 1.

A fejlesztés gőzerővel halad: az A3-ason (Popovača és Novska között) már november eleje óta dolgoznak az első hét kapu telepítésén. Ami viszont nekünk, magyaroknak még fontosabb: ezen a héten megkezdődik a kapuk telepítése az A4-es autópályán is (Zágráb – Goričan), tehát a magyar határ felé vezető szakaszon is találkozhatunk majd munkálatokkal.

Idén augusztus végéig még a klasszikus fizetőkapuk üzemelnek mindenhol, de autópályák felett már sok helyen ott tornyosulnak majd az új, kamerákkal teli 33 méteres fémhidak. Az átállás tesztüzemmel, lépcsőzetesen fog megtörténni.

Horvátország ezzel a lépéssel felzárkózik a nyugati trendekhez. Franciaországban már több szakaszon eltűntek a bódék (ott figyelni kell, mert utólag gyakran csak 3 napunk van rendezni a számlát online), és Olaszországban is terjed a vegyes, illetve teljesen digitális megoldás.