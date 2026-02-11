Véletlenül rábukkanni a saját autódra, miközben céltalanul görgetsz a térképen, több ezer kilométerre az otthonodtól? Ez úgy hangzik, mint egy hollywoodi forgatókönyv kezdése. Pedig egy japán kisteherautókért rajongó autós számára ez a jelenet maga volt a valóság: egy Suzuki Carry, a Google utcaképe és egy, az utastérben felejtett blokk kellett csak hozzá.

A francia autós története úgy indul, ahogy sok autós kaland szokott: egy importált használt autóval és egy alapos tavaszi nagytakarítással. A vége viszont egy japán halászkikötőben készült fotó, egy évekkel korábban „megfagyott” Street View-pillanatkép…

lecsapott egy használt Suzuki Carryre, egy olyan kis igavonóra, ami már derekasan szolgált Ázsiában, mielőtt áthajózott volna az óceánon a használtautó-exportőrök közvetítésével.

Amikor a gép megérkezett, az új tulajdonos nem volt rest, és nekiállt a kötelező „beavatási szertartásnak”: átnézte az utolsó csavarig, kitakarította a belteret, és még a vezetőülést is felhajtotta. És ott, a kárpit alatt talált rá a kincses térképre: egy megsárgult, japán nyelvű pénztárblokkra.

A kíváncsiság persze nagy úr. Bepötyögte az adatokat a Google Fordítóba, kapott egy pontos címet, amit aztán átvezetett a Google Térképbe. Egy kattintás a Street View módra, és bumm: ott állt a képernyőn ugyanaz a Suzuki Carry, csak éppen pár évvel fiatalabban, egy japán halászkikötő partján parkolva, dolgos hétköznapjait élve.

Nem volt kérdés, hogy ugyanaz az autó. A blokk helyszíne, a karosszéria színe, egy jellegzetes matrica, és egy specifikus karcolás a lökhárítón – minden stimmelt. A tulajdonos konkrétan farkasszemet nézett a saját autójával egyfajta digitális időkapszulában.

A rendszámot kitakarja a Google

Bár a rendszámokat a Google Street View alapból kitakarja – ezzel védve a személyiségi jogokat –, az utastér, ha belátni az utcáról, az egyedi kiegészítők megléte néha önmagában is elég nyomot szolgáltat. Ha felismerhető, privát részlet látszik az autódon a térképen, jogodban áll kérni a Google-től a homályosítást.

Azért, hogy ne hagyj nyomot és a te autód minél kevesebbet „pletykáljon” rólad, a teendők egyszerűek eladás előtt:

Takarítsd ki a kesztyűtartót és az ajtózsebeket (blokkok, parkolókártyák kuka).

Töröld a fedélzeti rendszer adatait (navigációs előzmények, telefonkönyv).

Ne hagyj felismerhető matricát, külső, nem gyári kiegészítőt az autón.

Így elkerülheted a kellemetlen meglepetést, hogy egyszer csak a saját privát szférád egy darabkája köszönjön vissza nagy felbontásban az utcaképen.