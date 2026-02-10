Akit gyorshajtáson kapnak, annak legalább 50 ezer forintos közigazgatási bírságot kell fizetnie, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

Az elmúlt hét bajnoka az az autós volt, aki Kecskeméten 107 km/h-s sebességgel hajtott a megengedett 50 helyett. Ezért 210 ezer forintos bírságot kell fizetnie.

Gyakorlatilag megfeleződött a szélsőséges gyorshajtás közben bemért és megbírságolt járművezetők száma az elmúlt két évben – derült ki a Vezess által az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kikért statisztikákból. Erről ebben a cikkünkben írtunk: