Miközben nálunk egészen enyhén alakul eddig a február, máshol az számít melegnek, ha a nappali csúcs –4 Celsius-fok körül alakul. Ez most a helyzet Észtországban: a balti államot érdemes ebből a szempontból figyelemmel követni, ugyanis ha elég hideg van, a helyi hatóságok tengeri jégutakat alakíthatnak ki.

Ez idén is megtörtént: a napokban átadták az ország két legnagyobb szigete, Saaremaa és Hiiumaa közötti 17 kilométeres jégutat azok után, hogy a kompok közlekedése ellehetetlenült.

Ezen, illetve a más, Észtországban egyébként telente igen gyakran megnyitott több másik jégúton is érvényes a szabály, hogy az öveket tilos bekötni, ugyanis az lassítja a menekülést, ha baj van, és beszakad egy autó.

A közlekedőknek más érdekes szabályokat is be kell tartani: mindössze 25 km/óra alatti vagy 40 km/óra feletti tempó mellett, és 250 méteres követési távolsággal lehet haladni az ilyen területeken. Ezek mind-mind a jégtörés kockázatát hivatottak csökkenteni, csillapítva a járművek által keltett rezonanciát.

Bármikor nem vehető igénybe az ilyenkor egyébként ki is táblázott jégút: csak világosban használható, nem túl nehéz járművekkel, leginkább személyautókkal.

Korábban a Vezess is szerzett jégutas tapasztalatokat, évekkel ezelőtt a Bajkál-tavon autóztunk: