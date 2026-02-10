Egy 13 éves fiatalember nagyjából 110 km/órás sebességgel közlekedett az angliai A35-ös úton, Poole városa közelében egy lakóbusszal. Az eset még tavaly augusztusban, hajnal kettő körül történt, a bírósági döntésről most számolt be a sajtó.

A fiút a rendőrök állították meg az éjszakai „örömautózás” közben. Bár a beszámolók szerint a járőr úgy nyilatkozott, hogy a közlekedésében nem volt semmi kirívó, ez nem változtatott azon a tényen, hogy a fiú jóval a korhatár alatt ült volán mögé.

A bíróság végül hat büntetőpontot írt jóvá a jövőbeni jogosítványára, emellett mintegy 45 ezer forintnak megfelelő bírósági költség megfizetésére kötelezte.

Az Egyesült Királyságban a fiatalok 15 év és 9 hónapos kortól kaphatnak jogosítványt, de önállóan csak 17 éves koruktól vezethetnek. A hatóságok szerint épp ezért különösen súlyos szabályszegésnek számít, ha egy kiskorú engedély nélkül és felügyelet nélkül vezet közúton.

A fiú a hatóságoknak azt mondta, nem ez volt az első alkalom, hogy vezette a családi lakóbuszt.

Az ügy jól mutatja, hogy a jogosítvány megszerzése előtti vezetés nem „csínytevésnek”, hanem közlekedési szabálysértésnek minősül – ahogy a világ legtöbb országában így van -, amelynek a következményei akár évekkel később, a tényleges engedélyszerzéskor is érezhetők lehetnek.

Magyarországon a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének napjától számított két évig kezdőnek minősül a jogosítvány és annak tulajdonosa.