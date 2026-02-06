Az autózás sokaknak szimpla helyváltoztatás, de nem elhanyagolható réteg kötődik érzelmileg a négykerekű járművekhez. Nem véletlenül léteznek különleges csúcsmodellek még a tömegtípusokból is. Ezeket is ezerszám lehet profittal értékesíteni a megfelelő célközönségnek.

Különleges, egyedi technikai tartalommal felvértezett típusokról van szó, amelyeket a múltban leginkább a motorjuk révén jegyeztünk meg. Ez adott nekik karaktert: az erőleadás, a hanghatás, a dinamika abból a szerkezetből fakadt, ami az üzemanyag-levegő keverékét elégette.

Csak szemezgessünk ábécérendben: az Alfa Romeo GTA-k nem feltétlenül jól összerakott autók, a minőségük és a tartósságuk hagy kívánnivalót maga után, a vezethetőségükbe is bele lehet kötni. De mondd ki azt, hogy Busso, és minden másra köd borul. Ott vannak az Audi RS4, RS6, R8 modellek, vagy bármi az öthengeressel…

A motorok állnak a középpontban, a 2.9 V6 turbótól az 5.0 V10 turbón át az R8 szívó nyolc- és tízhengereseiig. A BMW M3, M5 gyakorlatilag bármelyik generációban – például az M3 E92 önmagában egy elég megosztó autó, de a motorja annyira zseniális, hogy minden percét élvezni fogod.

De miért csak az M-eseknél maradnánk? Bármi, ami hathengeres – a dízeleket is beleértve –, meghatározza a BMW-ről alkotott képünket. Még a Dodge-oknak és a Ford-oknak is megvannak a szeretett nyolchengereseik, a Hondáknak a VTEC, az S2000 motorja pedig egy igazi ékszer. A Mazdának ott a Wankel és a Skyactiv, a Porsche és a Subaru a legendás H4-es és H6-os boxereikkel szintén megkerülhetetlenek.

Ha belegondolunk az egyszerű autók karakterét is meghatározta a motor konstrukciója: vajon a Skoda Octavia az lenne, ami, a szeretett TDI-sorozat nélkül?

Most ahogy egyre több elektromos autó kerül a piacra, ez a faktor kiveszni látszik. A karaktert már egész máshol kell keresni, és talán a gyártók sem tudják még pontosan, hova kell a hangsúlyt tenni, mitől lesz egy nagyjából univerzális, hangtalan, konstrukcióját tekintve unalmas villanymotor izgalmas? A bitang erőt hamar megunja az ember, nincs nagy tér a különleges karakternek, a hangnak, a teljesítményleadásnak vagy a hatékonyságnak…

Talán csak a megszokás teszi, és az emberek kinövik a motorfixációjukat, ahogy bele nőttek. De mi van, ha nem? Mi van, ha ez még mindig az a kulcsfontosságú tényező? A következő évek megadják a kérdésre a választ.