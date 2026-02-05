Két sofőr számára is jó ötletnek tűnt a lezárt belső sávban kikerülni a dugót az M1-es autópályán, de rosszul hitték, hogy büntetlenül megúszhatják.

Egy fedélzeti kamera felvételei alapján a tatabányai rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indít mindkét jármű vezetője ellen.

A rendőrség szerint az ilyen esetek elkerülése érdekében fontos, hogy a közlekedők mindig tartsák tiszteletben a forgalmi rendet és a kihelyezett jelzéseket. A lezárt sávok figyelmen kívül hagyása nemcsak büntetéssel járhat, hanem balesetveszélyes is.

Egyre több jármű rendelkezik fedélzeti kamerával, így a szabálytalanságok könnyen bizonyíthatók. A türelem és a szabálykövetés mindenki biztonságát szolgálja – üzente a rendőrség.