Télen az ablaktörlőknek nincs könnyű dolguk. Nem elég, hogy a gumi a fagyban megkeményedik, a szélvédőre folyamatosan sós-latyakos sár verődik fel. Az, hogy az ablaktörlő csíkokat hagy az üvegen, vagy már nem tisztít megfelelően, gyakran azt sugallja, hogy ideje újat venni. De nem feltétlenül! Néha egy egyszerű házi módszerrel is megmenthetjük a lapátokat.

Még tíz-tizenöt évvel ezelőtt az autós világ sokkal egyszerűbb volt. Ha az ablaktörlő csíkozni kezdett, a megoldás gyors, olcsó és egyszerű volt: minden benzinkúton és nagyobb áruházban ott állt egy hatalmas polc tele ablaktörlőkkel. Elég volt tudni a szükséges hosszt, megnézni a katalógust vagy a csomagoláson lévő listát, amely több tucat kompatibilis modellt sorolt fel. A csomagban mellékelt adapterekkel szinte bármilyen autóra fel lehetett szerelni őket.

Ma már más a helyzet:

Az új modelleknél a lapátok gyakran csak egy konkrét típushoz vagy verzióhoz passzolnak.

A készletek eltérő hosszúságú lapátokból állnak.

A rögzítések már egyáltalán nem univerzálisak.

Gyorsan kopó és egyre drágább alkatrészről van szó, éppen ezért nem érdemes elkapkodni a vásárlást.

Mi okozza a csíkokat és hogyan tüntessük el?

Télen a csíkozást gyakran az okozza, hogy a gumi pórusaiba útszóró só, kosz és a szélvédőmosó folyadék maradványai rakódnak le. Sok téli szélvédőmosó tartalmaz például glicerint, ami halkabbá teszi a törlést és segít, hogy a gumi rugalmas maradjon, ne fagyjon rá az üvegre. A mellékhatás viszont az, hogy ha túl sok a glicerin, vagy a porózus gumi szinte átitatódik vele, zsíros csíkok jelennek meg a szélvédőn, ami rontja a látási viszonyokat.

A megoldás egyszerű: alaposan tisztítsuk meg az ablaktörlő gumiját egy jó minőségű üvegtisztítóval vagy általános tisztítószerrel átitatott papírtörlővel vagy mikroszálas kendővel. Ezt követően érdemes magát a szélvédőt is kézzel lemosni, mivel az üveg mikrokarcai és pórusai szintén tárolhatják a szennyeződéseket.

A cserénél erre figyeljünk

Ha megtaláltuk a megfelelő méretet, kialakítást, és a mellékelt kiegészítő pöckök, műanyag adapterek között megleltük a megfelelőt, még akadhat egy probléma: sok modern autón a lapát a géptető pereme alá „bújik”. Vagyis nem tudjuk felhajtani, mert különben a kar beleverődik a motorháztetőbe, leveri a festéket, megkarcolja a fényezést, vagy – ennél is rosszabb – visszacsap a rugós kar és reped a szélvédő.

A gyártók ezért találták ki a szervizállást: ilyenkor a lapátok a szélvédő közepére futnak ki, hozzáférhetünk és biztonságosan cserélhetjük vagy takaríthatjuk.

A Volkswagen-csoport rengeteg típusára jellemző a megoldás, amit már évtizedek óta alkalmaznak. A legtöbb típusban ugyanúgy tudjuk szervizpozícióba állítani a karokat: beülve a gyújtást ráadjuk, majd levesszük. Ezt követően a kulcsot bent hagyva pár másodpercen belül lenyomjuk az ablaktörlést vezérlő kart: ennek hatására a szélvédő közepén állnak meg a lapátok.