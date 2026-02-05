Kétség sem fér hozzá, hogy Michael Schumacher az 1990-es évek elején üstökösként berobbanva tarolta le a Forma–1 világát. Hogy mennyire gyorsan ívelt felfelé a pályafutása, jól mutatja, hogy a 18. versenyén már a dobogó tetején pezsgőzhetett.

Az 1992-es Belga Nagydíjon – azon a pályán, ahol egy évvel korábban debütált – az akkor mindössze 24 éves versenyzőt több mint 36 másodperc előnnyel intette le a kockás zászló, a többi pedig történelem. Az mindenesetre kijelenthető, hogy első állomása volt egy emlékezetes karriernek, mely 30 évvel később összesen hét világbajnoki címmel, 91 győzelemmel, 155 dobogóval és 77 leggyorsabb körrel zárult.

Nem csoda, hogy komoly érdeklődést váltott ki a Benetton B192, amikor a Broad Arrow Customs nemrégiben megrendezett árverésén felbukkant. A Rory Bryne tervezte konstrukció egy korszak utolsó hírnöke volt abból a szempontból, hogy ez volt az utolsó manuális váltóval szerelt F1-es autó, amivel nagydíjat nyertek. A B192-ben még a Ford erőforrása duruzsolt: körülbelül 700 lóerős teljesítményét a 3,5 literes, V8-as blokk 12–13 ezres másodpercenkénti fordulatszám mellett adta le.

A Schumacher-féle Benetton végül 5,082 millió euróért talált gazdára, ami a mostani árfolyamon 1,924 milliárd forintnak felel meg.

Cserébe viszont az ismeretlen vásárló használatra kész állapotban kapja meg a legendás autót, ami szokatlan, hiszen a legtöbbször például motor nélkül cserélnek gazdát az F1-es technikák. Az, hogy fogjuk-e valaha a pályán látni, a jövő zenéje, de egy ilyen ikon esetén az is megérthető, ha valaki a legnagyobb becsben akarja tartani.