Jeges reggelek, havazás, ez az idő pedig jó okot ad arra, hogy összeszedjük a legfontosabb, téli autózással kapcsolatos intelmeket. A következő öt dologra mindenképp figyelni kell, egyfelől megkönnyítik, biztonságosabbá teszik a mindennapokat, másrészt az autónk hosszú távú megbízhatóságát is szolgálják.

Téli szélvédőmosó folyadék

A befagyott ablakmosó folyadék vagy a szélvédőmosó eltömődött fúvókái veszélyessé tehetik a közlekedést a téli utakon. Ezért ajánlott minden tankolásnál ellenőrizni a tartály szintjét, és ügyelni arra, hogy a mosófolyadék legalább mínusz tíz fokig fagyálló legyen.

Jégoldó és jégkaparó

Aki rosszul készül fel, előfordulhat, hogy sokat kénytelen várni, mire egy fagyos éjszaka után elindulhat. Egy vagy több flakon zárjégoldónak a kabátban, táskában vagy hátizsákban a helye, a jégkaparónak pedig a kesztyűtartóban. Ott jó helyen vannak a belső páramentesítő kendők és egy zseblámpa is. Aki pedig állt már dugóban télen, annál legkésőbb mostantól van egy meleg takaró és kesztyű a hátsó ülésen.

Nincs szükség melegítésre

A szakértők nyomatékosan lebeszélnek arról, hogy a motort álló helyzetben, alapjáraton melegítsük. Az azonnali elindulás, valamint a szélvédők lekaparása álló motor mellett hatékonyabb módszer, továbbá csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

Ilyenkor sokan már az udvaron, parkolóban elkezdik járatni az autót, hogy mire elindulnak, üzemmeleg legyen a motor, vagy legalábbis ne hidegen tegyék meg az első métereket. Ezernyi kérdése akad a témának, a téli gázolajtól kezdve a megfelelő felszerelésen át egészen az olyan apróságnak tűnő dologig, mint a hidegindítás. Pár évtizede ez még valódi procedúra volt, manuális szívatóval, hidegindítóval. Mára egyszerűen beindul minden autó, de vajon van értelme percekig egy helyben állva járatni a motort?

Kevesen tudják azonban, hogy például a magyarok által is igen sűrűn látogatott, szomszédos Ausztriában súlyos büntetés jár azért, ha valaki huzamos ideig helyben járatja a motort. Hogy miért? Mert ezzel szennyezik a környezetet és felesleges zajt keltenek az autósok.

A hátsó ablakfűtés

A hátsó szélvédőfűtést és az ülésfűtést csak addig szabad használni, amíg feltétlenül szükséges. Ha a hátsó szélvédő már nem párás, vagy a motor bemelegedett (és így már fűt az autó), kapcsoljuk ki őket a többletenergia-fogyasztás elkerülése érdekében.

Szellőzés és légkondicionáló

A pára hatékony eltávolítása Ahelyett, hogy a ventilátort és a hátsó ablakfűtést hosszan járatnánk, takarékosabb megoldás rövid időre bekapcsolni a klímát. Így az utastér hatékonyan páramentesíthető és szárítható anélkül, hogy feleslegesen pazarolnánk az üzemanyagot.