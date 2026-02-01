Ha egy autó kigyullad, a legtöbb ember első reakciója az, hogy minél gyorsabban biztonságos távolságba menekül. Egy floridai (USA) férfi azonban ennek épp ellenkezőjét tette: a hatóságok szerint próbált tovább vezetni a már lángoló járművel, miközben a felesége is az autóban tartózkodott.

Egy szemtanú elmondása szerint a félreállt autó füstölt, ezért megállt segíteni, a jármű azonban váratlanul továbbment. Nem sokkal később már lángot az autó, így a vezető ismét megállt, és újra elindult, eközben az autó még jobban égett. Végül a kocsi csak akkor állt meg, amikor már nem volt képes tovább haladni.

A sofőr, Patrick Rinaldi ki tudott szállni a lángoló autóból, és szerencsére sikerült kimentenie a feleségét is. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy megsérültek-e. A tűz átterjedt a környező növényzetre is, így kisebb bozóttűz keletkezett, amelyet a Brevard megyei tűzoltók kezdtek oltani.

A hatóságok szerint az alkohol is szerepet játszhatott az esetben.

A rendőrök alkoholszagot éreztek a sofőrön, aki azt állította, hogy korábban csak egy sört ivott. Az autó utasterében azonban egy italos üveget is találtak. Rinaldi megbukott a helyszíni józansági vizsgálaton, majd megtagadta az alkoholszondás ellenőrzést.

Floridában ennek komoly következményei vannak: már önmagában a szonda megtagadása is bűncselekménynek számít.

Első körben akár 60 napos börtönbüntetés és 500 dolláros bírság is kiszabható ilyen vétség miatt, valamint kötelező, 12 hónapos jogosítvány-bevonás jár érte, függetlenül attól, hogy később elítélik-e ittas vezetésért.

A férfit végül őrizetbe vették, valamint az ellenőrzés megtagadása miatt vádat emeltek ellene.